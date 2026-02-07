Este sábado no será un día más para el Frente Amplio (FA), ya que febrero es un mes especial para sus dirigentes y militantes. Desde 1999, el Frente Amplio (FA) es la principal fuerza política del país. A 55 años de su fundación, la coalición de izquierda celebrará un nuevo aniversario este sábado —a partir de las 17:30— en Juan Lacaze, una ciudad emblemática para el oficialismo dado que fue el único lugar del país en el que ganó en las elecciones de 1971. Desde ese año en adelante siempre lo hizo.
Este sábado
FA celebra 55 años de su fundación en un acto que se realizará en Juan Lacaze
Un nuevo aniversario encuentra al bloque progresista nuevamente en el poder. En lo que va del siglo XXI, el FA ha gobernado durante 16 años.