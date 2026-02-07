FA celebra 55 años de su fundación en un acto que se realizará en Juan Lacaze

Entre los logros que más destacó, puso énfasis en la adecuación tributaria, que permite gravar por unos US$ 600 millones a los sectores de mayores ingresos —mediante el Impuesto Mínimo Global y el IRPF aplicado a las transacciones financieras en el exterior— para destinar esos recursos a la reducción de la pobreza infantil, la salud y la educación.

"Se pudo ensanchar el Presupuesto en lugar de recortarlo y aumentar el gasto público en las áreas que consideramos prioritarias, particularmente en la infancia. Se generaron cerca de 20.000 puestos de trabajo y el salario real creció en el primer año lo mismo que durante todo el período de (Luis) Lacalle Pou. En el caso de los jubilados, el incremento fue incluso superior. Además, se aprobaron la ley de muerte digna, el salvataje de la Caja de Profesionales y el del Casmu, entre otras medidas, como la implementación del bono escolar”, enumeró.

Buena parte del discurso que brindará este sábado Pereira se enfocará en la situación internacional y en el carácter “antimperialista de la fuerza política”.

En esta línea, el dirigente dijo que en este momento es “inevitable hablar del imperialismo y de las consecuencias nefastas que está trayendo al planeta”.