Juan Lacaze | gobierno |

Este sábado

FA celebra 55 años de su fundación en un acto que se realizará en Juan Lacaze

Un nuevo aniversario encuentra al bloque progresista nuevamente en el poder. En lo que va del siglo XXI, el FA ha gobernado durante 16 años.

El FA celebra este sábado 55 años de vida.

 . Foto: Gastón Britos / FocoUy
Este sábado no será un día más para el Frente Amplio (FA), ya que febrero es un mes especial para sus dirigentes y militantes. Desde 1999, el Frente Amplio (FA) es la principal fuerza política del país. A 55 años de su fundación, la coalición de izquierda celebrará un nuevo aniversario este sábado —a partir de las 17:30— en Juan Lacaze, una ciudad emblemática para el oficialismo dado que fue el único lugar del país en el que ganó en las elecciones de 1971. Desde ese año en adelante siempre lo hizo.

Un nuevo aniversario —que se conmemoró el pasado 5 de febrero— encuentra al bloque progresista nuevamente en el poder, luego de un quinquenio de gobierno de la Coalición Republicana. En lo que va del siglo XXI, el FA ha gobernado durante 16 años, lo que supuso un desafío histórico e inédito para la fuerza política: enfrentar las tensiones y los desgastes inevitables de convertirse en partido de gobierno.

Primer año de gobierno

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló en las últimas horas del primer año de gobierno encabezado por Yamandú Orsi: "Quien marca la voz y el tono del gobierno es el presidente. El quiebre va a ser a partir del 1° de marzo. El clic va a tener que ser el 1° de marzo, cuando se anuncien los cambios a partir de tener un Presupuesto propio. Tenemos una enorme confianza en Yamandú. El equipo ha funcionado. Lo que no hemos logrado es una adecuada interrelación con la sociedad, con nuestra estructura militante y votante. Eso hay que hacerlo rápidamente. No hemos encontrado la fórmula de llevar adelante adecuadamente el relacionamiento entre gobierno, fuerza política y organizaciones sociales. El FA no puede perder su función dentro de esa triada que integran gobierno, fuerza política y sociedad”, reflexionó.

Entre los logros que más destacó, puso énfasis en la adecuación tributaria, que permite gravar por unos US$ 600 millones a los sectores de mayores ingresos —mediante el Impuesto Mínimo Global y el IRPF aplicado a las transacciones financieras en el exterior— para destinar esos recursos a la reducción de la pobreza infantil, la salud y la educación.

"Se pudo ensanchar el Presupuesto en lugar de recortarlo y aumentar el gasto público en las áreas que consideramos prioritarias, particularmente en la infancia. Se generaron cerca de 20.000 puestos de trabajo y el salario real creció en el primer año lo mismo que durante todo el período de (Luis) Lacalle Pou. En el caso de los jubilados, el incremento fue incluso superior. Además, se aprobaron la ley de muerte digna, el salvataje de la Caja de Profesionales y el del Casmu, entre otras medidas, como la implementación del bono escolar”, enumeró.

Buena parte del discurso que brindará este sábado Pereira se enfocará en la situación internacional y en el carácter “antimperialista de la fuerza política”.

En esta línea, el dirigente dijo que en este momento es “inevitable hablar del imperialismo y de las consecuencias nefastas que está trayendo al planeta”.

