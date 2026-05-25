"Acá estoy dando la cara", aseguró Civila tras críticas por muerte en la calle durante alerta por frío.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, respondió este lunes a las críticas de la oposición tras la muerte de un hombre de 42 años que dormía en la calle en el barrio Flor de Maroñas y aseguró que “el gobierno dio la cara” a través del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
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“Acá estoy dando la cara, como lo hice cada vez”, afirmó el jerarca al ser consultado por los cuestionamientos realizados desde la oposición, particularmente por el senador nacionalista Javier García, quien había reclamado la ausencia del ministro en la conferencia encabezada por el director del Sinae, Leandro Palomeque.
Civila sostuvo que la persona fallecida "no tenía contacto con el sistema de protección social desde el año 2021" y explicó que había estado vinculada "de forma esporádica" entre 2020 y 2021.
"Este caso, como todos los casos, son personas con nombres y apellidos, con vidas, con trayectorias difíciles”, expresó el ministro, quien remarcó que la realidad de quienes viven en la calle “moviliza a seguir redoblando los esfuerzos".
El titular del Mides defendió además la estrategia implementada por el gobierno en el marco de la alerta roja por frío extremo y señaló que el abordaje de la situación de calle dejó de ser "un tema solamente del Mides" para transformarse en "un tema de todo el Estado", coordinado desde Presidencia a través del Sinae.
“Hay una responsabilidad de todo el Estado de no poder encontrar hasta el último uruguayo que está en una situación así y evacuar”, enfatizó.
Según indicó, actualmente unas 3.500 personas son atendidas bajo el operativo especial dispuesto por el gobierno y más de 3.000 reciben asistencia en refugios del Ministerio de Desarrollo Social.
Civila también destacó un aumento de recursos destinados a tareas de captación y refugio. "Pasamos de tener dos camionetas para Montevideo a más de cien personas" trabajando en el operativo y de "5.000 a casi 9.000 lugares" en refugios durante el último año, aseguró.
En ese sentido, defendió el rol de Palomeque al frente de las comunicaciones oficiales sobre el caso. “El director ejecutivo del Sinae es un cargo de confianza política del gobierno y salió a dar la cara por el gobierno nacional”, afirmó.
Finalmente, el ministro reclamó evitar la confrontación política ante este tipo de episodios. "La gente no quiere ver políticos lamentando fallecimientos ni diciendo: ‘la culpa es de uno, la culpa es de otro’; la gente lo que quiere ver es que resolvamos este problema y para eso tenemos que trabajar todos", concluyó.