"Acá estoy dando la cara", aseguró Civila tras críticas por muerte en la calle durante alerta por frío.

"Este caso, como todos los casos, son personas con nombres y apellidos, con vidas, con trayectorias difíciles”, expresó el ministro, quien remarcó que la realidad de quienes viven en la calle “moviliza a seguir redoblando los esfuerzos".

El titular del Mides defendió además la estrategia implementada por el gobierno en el marco de la alerta roja por frío extremo y señaló que el abordaje de la situación de calle dejó de ser "un tema solamente del Mides" para transformarse en "un tema de todo el Estado", coordinado desde Presidencia a través del Sinae.

“Hay una responsabilidad de todo el Estado de no poder encontrar hasta el último uruguayo que está en una situación así y evacuar”, enfatizó.

Según indicó, actualmente unas 3.500 personas son atendidas bajo el operativo especial dispuesto por el gobierno y más de 3.000 reciben asistencia en refugios del Ministerio de Desarrollo Social.

Civila también destacó un aumento de recursos destinados a tareas de captación y refugio. "Pasamos de tener dos camionetas para Montevideo a más de cien personas" trabajando en el operativo y de "5.000 a casi 9.000 lugares" en refugios durante el último año, aseguró.

En ese sentido, defendió el rol de Palomeque al frente de las comunicaciones oficiales sobre el caso. “El director ejecutivo del Sinae es un cargo de confianza política del gobierno y salió a dar la cara por el gobierno nacional”, afirmó.

Finalmente, el ministro reclamó evitar la confrontación política ante este tipo de episodios. "La gente no quiere ver políticos lamentando fallecimientos ni diciendo: ‘la culpa es de uno, la culpa es de otro’; la gente lo que quiere ver es que resolvamos este problema y para eso tenemos que trabajar todos", concluyó.