Fisura en el Frente Liber Seregni

-“Carnaval, quedate un poco más/ que no muera la noche/ no sabés la falta que me hacés/ me sobran los reproches/ Carnaval, me quiero despertar bailando en tu escalera/ Otra vez me toca destapar la voz de la vereda”.

-Borges, ¡qué feliz que lo veo! Entró como el director artístico de la murga, batuta en mano. Le diría que tiene el timing del gran Tito Pastrana.

-Discúlpeme, Álvarez. Con el mayor respeto a ese maestro del Carnaval. Pero mi swing es similar al de Edú Pitufo Lombardo. Que nadie se enoje, es una cuestión generacional.

-Cuénteme qué vino cantando, Borges.

-A Los Pimpinela, nabo. ¿Usted vive en Plutón, Álvarez? A ver, piense un poco cabezón, terminó el Concurso de Carnaval. ¿Qué le parece que puedo entrar cantando cuando llego a la sala de espera de la revista?

-No lo sé, Borges.

-¡Pedazo de un alcornoque!!! Es la bajada de la despedida de la murga ganadora, los fenómenos de La Trasnochada. Murgón y pico. Desde el año 1998, cuando triunfó Contrafarsa, que no me siento tan contento.

-Pero oiga, ¿usted no hinchaba por La Mojigata?

-¡Exactamont!!! Fue la que más me gustó. Pero estoy feliz porque ganó una murga antisistémica, que va contra todas las estructuras desplegadas, no como otras que son tan tibias y oficialistas que me dan un sopor…

-Bueno, Borges, no dé nombres. Quédese tranquilo y disfrute. Vaya a su especialidad que es la política.

-Tiene razón, Álvarez. Dejemos de transitar arenas movedizas.

-¿Qué tiene para esta jornada, Borges?

-Bueno, le cuento que finalmente el Frente Liber Seregni (FLS) no se disuelve, tal como se rumoreaba en los pasillos de la política vernácula. Pero, Álvarez, pero…

-Diga, Borges.

-No hubo una fractura, pero sí una fisura, Álvarez.

-Desde que se fundó este espacio a fines de agosto de 2009, en la próxima elección será la primera vez que irán dos listas separadas al Senado bajo el mismo sublema.

-¡A la recontra pipetuá! Deme más datos, Borges.

-Bien, por un lado irá una plancha que conformarán dirigentes de Asamblea Uruguay y Alianza Progresista.

-Siga, cochero…

-Esa lista la encabezará el ministro de Economía, Danilo Astori, y en segundo lugar la titular de Turismo, Liliam Kechichian.

-¿Y la otra lista, Borges?

-Es la del Nuevo Espacio, que tendrá como principal postulante a la Cámara Alta a Rafael Michelini.

-¡Upa, la nena!!! Usted, que sabe todo, ¿cómo cayó la renuncia del exsenador Enrique Pintado a Asamblea Uruguay para enrolarse detrás del precandidato Mario Bergara?

-Le voy a decir textualmente lo que me señaló un alto dirigente del astorismo: “Fue un alivio”.

-¿Pur cuá?

-Las relaciones entre el exlegislador y el contador venían embromadas desde la época del gobierno de José Mujica (2010-2015).

-Cuente, cuente…

-Allí el entonces vicepresidente sintió que Pintado como secretario de Estado no tenía actitudes coherentes con los principios de Asamblea Uruguay.

-¿A qué se refiere, Borges?

-Mire, usted sabe que yo no tengo problema de “incendiar” a un político por su actividad pública, pero no me meto en la vida privada de las personas.

-Ya sé por dónde viene, querido Borges. El famoso….

-¡Ey!!! Stop.

-Disculpe, Borges.

-Le tiro la última de Asamblea Uruguay, Álvarez.

-Dele, estimado.

-Me informaron que el diputado Alfredo Asti abandonará el Parlamento. Puede que esté en la lista como senador suplente, pero dejará la tarea diaria que lo tiene agobiado. El contador, un espadachín, un fiel escudero de las políticas económicas de los gobiernos del FA, se jubilará el año próximo.

-Un saludo cordial al contador.