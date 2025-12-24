Honduras tiene presidente: Tito Asfura, el candidato de Trump, ganó las elecciones

Denuncian golpe electoral

Ochoa calificó la proclamación como un golpe de estado electoral y presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Hall y López por violar la ley electoral al proclamar a un vencedor cuando aún están impugnadas y sin revisar cerca de 9.000 actas con más de 1,8 millones de votos.

Hall, quien representa al Partido Liberal, rechazó las acusaciones de Ochoa de que la proclamación en esas condiciones fue un fraude a favor de Asfura, candidato firmemente apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según los datos publicados en el CNE, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, el 40,27%; seguido de cerca por el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasrralla, con 1.452.796, el 39,53; y tercera, la de Libre, Rixi Moncada, con 705.428, el 19,19.

De acuerdo con la constitución, Asfura será juramentado el 27 de enero próximo, para un período de cuatro años, y sustituye a la actual mandataria, Xiomara Castro, de Libre.

El hombre de Trump

A sus 67 años, el empresario de raíces palestinas, se impuso en los comicios en una reñida disputa con el aspirante del Liberal (derecha), Salvador Nasralla, y con un inédito y firme respaldo del presidente de Estados Unidos, Donall Trump, acusado de injerencia en el proceso electoral.

Sin casi intervención pública en la crisis que siguió a las votaciones, Asfura se mantuvo al margen de las denuncias de fraude a su favor de Nasralla y el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y esperó en silencio los resultados, con su característica camisa arremangada, sus botas de trabajo y una frase que le distingue: "Papi a la orden".

Su campaña, cercana y pragmática, buscó capitalizar el descontento con la gestión de la izquierda oficialista entre sectores humildes y que desconfían de discursos y consignas que sienten ajenas a sus problemas del día a día, más terrenales y urgentes.

Nacido en un hogar modesto, el también conocido como "Tito" Asfura forjó y explota una imagen de hombre de pueblo, pese a que hace años vive una realidad distinta, convertido en un exitoso empresario de la construcción, que saltó a la política y tuvo un ascenso meteórico en las filas del PN.

De hecho, la fama de gestor eficiente que se labró durante sus años como alcalde de Tegucigalpa se resiente por sospechas de clientelismo y corrupción, e incluso su nombre estaba en los llamados Pandora Papers por sus negocios en guaridas fiscales.

También carga la cruz de ser el candidato del partido con el que gobernó Juan Orlando Hernández (2014-2022), investigado por corrupción, extraditado a EEUU y condenado en 2024 a 45 años de cárcel por tráfico de armas y drogas, pero indultado por Trump el 1 de diciembre pasado.

(Sputnik)