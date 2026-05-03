ASSE reabre laboratorio óptico del Hospital de Ojos y ya entrega 30 lentes por día a niños

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) reabrió el laboratorio óptico del Hospital Especializado de Ojos "José Martí", que permaneció cerrado durante cinco años, y actualmente produce 30 lentes por día para escolares, con una entrega estimada en un plazo de 10 días.
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350 lentes gratis en lo que va del año
Gracias a la reapertura del taller y a la contratación del primer técnico óptico en la historia de ASSE, el centro ya ha entregado unos 350 lentes sin costo en 2026. Estos se enmarcan en el Programa de Salud Visual Escolar, que comenzó en mayo de 2025 y realiza pesquisas en centros educativos para detectar problemas de visión en niños y adolescentes.
"El laboratorio oftalmológico estuvo cerrado cinco años, acumulando armazones y cristales, y lo abrimos para poner a disposición lentes, sobre todo para el Programa de Salud Visual Escolar", explicó el presidente de ASSE, Álvaro Danza, a Comunicación Presidencial.
De la receta a los lentes puestos
Antes de la reapertura, los niños solo recibían la receta, y solo accedían a los lentes aquellas familias que podían comprarlos. Ahora, ASSE confecciona y entrega los anteojos directamente en los propios centros educativos. "Facilitar esto es facilitar la salud", afirmó Danza. "Si no se realiza la pesquisa visual, se puede llegar a la edad adulta sin correcciones, viendo mal toda la vida, con dolores de cabeza, problemas de concentración y dificultades de aprendizaje".
Proyecto de laboratorio móvil
Danza adelantó la posibilidad de que los equipos, actualmente fijos en el hospital, puedan trasladarse mediante un bus especialmente equipado para realizar las pesquisas y armar los lentes en el mismo lugar.
"Estamos dispuestos a confeccionar tantos como se requieran"
El director del Hospital de Ojos, Alejandro Fischel, destacó que contar con un técnico óptico propio permitió coordinar todo el proceso: desde la pesquisa, pasando por la prescripción profesional, hasta la confección de los lentes en menos de 10 días.
"Estamos dispuestos a confeccionar tantos lentes como pesquisas lo requieran", aseguró Fischel. Además, aclaró que el laboratorio también produce lentes para adultos con patologías complejas y dificultades económicas que son atendidos en el hospital.