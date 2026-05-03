ASSE reabre laboratorio óptico del Hospital de Ojos y ya entrega 30 lentes por día a niños

"El laboratorio oftalmológico estuvo cerrado cinco años, acumulando armazones y cristales, y lo abrimos para poner a disposición lentes, sobre todo para el Programa de Salud Visual Escolar", explicó el presidente de ASSE, Álvaro Danza, a Comunicación Presidencial.

De la receta a los lentes puestos

Antes de la reapertura, los niños solo recibían la receta, y solo accedían a los lentes aquellas familias que podían comprarlos. Ahora, ASSE confecciona y entrega los anteojos directamente en los propios centros educativos. "Facilitar esto es facilitar la salud", afirmó Danza. "Si no se realiza la pesquisa visual, se puede llegar a la edad adulta sin correcciones, viendo mal toda la vida, con dolores de cabeza, problemas de concentración y dificultades de aprendizaje".

Proyecto de laboratorio móvil

Danza adelantó la posibilidad de que los equipos, actualmente fijos en el hospital, puedan trasladarse mediante un bus especialmente equipado para realizar las pesquisas y armar los lentes en el mismo lugar.

"Estamos dispuestos a confeccionar tantos como se requieran"

El director del Hospital de Ojos, Alejandro Fischel, destacó que contar con un técnico óptico propio permitió coordinar todo el proceso: desde la pesquisa, pasando por la prescripción profesional, hasta la confección de los lentes en menos de 10 días.

"Estamos dispuestos a confeccionar tantos lentes como pesquisas lo requieran", aseguró Fischel. Además, aclaró que el laboratorio también produce lentes para adultos con patologías complejas y dificultades económicas que son atendidos en el hospital.