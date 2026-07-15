Inglaterra derrota a Argentinacon tanto de Gordon

España aguarda rival en la gran final del Mundial, que saldrá del choque que disputan Argentina e Inglaterra en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos) y el cuál promete ser de un gran atractivo. Ismail Elfath de Estados Unidos, es el árbitro de este encuentro.
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Como era de esperarse, los primeros minutos del encuentro fueron muy entrecortados y de mucha fricción. Esto es algo que supo aprovechar el equipo europeo quien se posicionó mejor en el terreno de juego, con dominio de pelota y aproximaciones pero sin demasiado peligro.
La mas clara del equipo argentino iba a llegar a los 38 minutos cuando Enzo Fernández sacó un derechazo potente desde afuera del área que pasó rozando el ángulo derecho del arco inglés.
La primera jugada de peligro en la segunda mitad iba a ser para el seleccionado sudamericano. Julián Álvarez ganó muy bien en el cuerpo a cuerpo, remató obligando a una gran intervención de Pickford.
Argentina había salido mejor en la segunda mitad, sin embargo, Inglaterra iba a ponerse por delante del marcador a los 55 minutos. Una jugada por derecha encontró a Rogers quien mandó un centro que cayó en el segundo palo en dónde apareció Gordon para poner en ventaja al elenco inglés.
Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni
Inglaterra
Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
DT: Tomás Tuchel