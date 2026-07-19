¡España campeón del mundo 2026! Un gol de Torres valió un campeonato

Sin haber tirado un solo tiro al arco en el tiempo reglamentario, la albiceleste acusó el desgaste de partidos anteriores, y ante la lesión de dos centrales defensores, no pudo hacer cambios en ataque y se vio obligada a retroceder para defender el marcador ante un rival superior.

En esas instancias, el portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez tuvo intervenciones claves para mantener intacto el marcador y fue decisivo para extender el partido.

En el final del segundo tiempo, fue expulsado el mediocampista argentino Enzo Fernández por doble amarilla y el equipo de la nación sudamericana quedó con diez jugadores ante el mejor equipo del torneo.

En el segundo tiempo

En el minuto 8 de la prórroga, fue anulado un gol del español Nico Williams por falta en ataque contra el argentino Nicolás Otamendi.

Pero ya en el segundo tiempo de este tiempo suplementario, el equipo de Luis de la Fuente encontró la ocasión con un gol de Fernán Torres que definió el campeonato en el minuto 106.

Éste fue quizás el último partido en una Copa del Mundo para el capitán del equipo, Lionel Messi, que completó con este encuentro su sexto Mundial y su tercera final.

El astro del fútbol logró ser el jugador con más asistencias en la historia del certamen, además de ser el futbolista de campo más longevo en disputar el partido definitorio de la competición.

El equipo de la nación sudamericana quedó así eliminado en la última final de las siete Copas del Mundo que disputó, tras haber quedado subcampeón en Brasil en 2014 y conseguir su tercer Mundial en Catar en 2022.

(Sputnik)