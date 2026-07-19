Argentina y España empatan 0 a 0 en la finalísima de la Copa del Mundo 2026

España llegaba. Yamal, Cucurella, Porro, entre otros, asediaban el arco de Martínez, mientras su equipo dominaba el medio campo.la roja era superior.

Y de esa manera llegaron al final del primer tiempo. Los arcos en cero.

Segundo tiempo

Iniciado el segundo tiempo el partido mostró a una selección española al mismo nivel que en la primera parte. El dominio español sobre el campo de juego era notorio.

El arquero de Argentina debió recurrir a reiteradas intervenciones ante las cada vez más audaces llegadas de España a su arco. Al momento de llegar a la pausa de hidratación el partido se jugaba exclusivamente en campo argentino.

En el segundo tiempo el gran ausente del partido fue Messi al tiempo que el Dibu Martínez se transformó en el sostén del equipo, evitando goles cantados.

Sobre los 90 minutos, una falta sobre Messi puso a Argentina cerca de convertir, pero no pudo ser.

Casi de inmediato una falta de Emiliano Fernández le valió la expulsión por segunda amarilla. Tiro libre de Yamal, intervención del Dibu. Y terminó el partido. Así se fueron al tiempo suplementario.

ARGENTINA:

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González, Lionel Messi, Julián Álvarez

ESPAÑA:

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal