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Argentina |

"por malvinas, por el Diego y por la última de Leo"

Argentina vs. España ahora por la Copa del Mundo: comienza a rodar la pelota

Comenzó la final, Argentina y España ya juegan por la gloria mundial. La selección de Scaloni busca imponer una presión alta y no cederle la posesión a España.

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Comienza la Final de la Copa del Mundo. Argentina vs España

 

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A minutos del pitazo inicial en el MetLife Stadium de East Rutherford, Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la Selección Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Transcurridos 20 minutos del encuentro siguen 0 a 0.

Con el objetivo de revalidar el título obtenido en Catar 2022 y alcanzar la cuarta estrella de su historia, el entrenador albiceleste introdujo tres variantes tácticas de peso respecto a la semifinal.

La gran sorpresa en el once inicial es la inclusión de Nicolás González. El extremo izquierdo, de reciente paso por el Atlético de Madrid, ingresará en reemplazo del mediocentro Leandro Paredes. Con esta apuesta, el cuerpo técnico busca mayor despliegue físico e intensidad para contrarrestar el clásico circuito de juego y posesión que caracteriza a la selección española.

Las otras dos modificaciones se darán en el lateral derecho y en el sector medio. Gonzalo Montiel se ganó el puesto tras su sólida actuación ingresando desde el banco ante Inglaterra, relegando a Nahuel Molina a los relevos. Por su parte, Rodrigo De Paul recupera la titularidad en lugar de Giuliano Simeone, aportando su experiencia en citas decisivas.

Con este panorama, Scaloni no solo busca el bicampeonato para el país, sino también igualar la histórica marca del italiano Vittorio Pozzo, el único director técnico en ganar dos Copas del Mundo de manera consecutiva (1934 y 1938).

La formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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