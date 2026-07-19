A minutos del pitazo inicial en el MetLife Stadium de East Rutherford, Lionel Scaloni confirmó la formación titular de la Selección Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Transcurridos 20 minutos del encuentro siguen 0 a 0.
"por malvinas, por el Diego y por la última de Leo"
Argentina vs. España ahora por la Copa del Mundo: comienza a rodar la pelota
Comenzó la final, Argentina y España ya juegan por la gloria mundial. La selección de Scaloni busca imponer una presión alta y no cederle la posesión a España.