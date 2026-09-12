López cruzó a Da Silva: " Busca trascendencia pública" y la propuesta "es un desastre"

"Me parece que una propuesta de esta característica es de otra época en nuestro país; en todo caso lo que tendrían que hacer es promoverlo también para los políticos en el Parlamento y que no puedan estar más de dos periodos en las cámaras, porque es muy fácil decir para otro pero después estás 20 o 30 años viviendo de la política", apuntó.

Ante esto, López sostuvo que la propuesta "no va a prosperar" primero porque sería "un desastre" y segundo "porque nos acaban de decir en el Parlamento que se va a votar a tapa cerrada como viene del Senado". "Ninguno de los aditivos que promueve la Coalición Republicana van a ser tenidos en cuenta según lo que escuchamos hoy en la comisión", cerró.

La propuesta de Da Silva

El senador nacionalista Sebastián Da Silva propuso un aditivo en la Rendición de Cuentas que limite la licencia sindical a diez años.

"Propusimos limitar la licencia sindical de los sindicalistas de oficinas públicas a diez años. Creemos que es suficiente tiempo para que ese ciudadano, ciudadana pueda desarrollar su vocación de estar frente a un gremio", expresó el legislador

En ese sentido, sostuvo que le parece "importante" terminar con los "abusos" en donde un funcionario público "termina siendo pago por todo el pueblo uruguayo para ejercer de sindicalista ad eternum". Agregó que casos "hay sobrados" y puso como ejemplo al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que "estuvo como 25 años sin marcar tarjeta en la oficina", aseguró.

"Las escobas nuevas barren mucho mejor que aquellas viejas y enviciadas que después terminan como Fernando Pereira, gente que está aislada de la realidad y que piensa que la realidad es solo de lo que recibe de parte de sus acólitos", cerró.