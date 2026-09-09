Bolsonaro ensucia campaña electoral acusando a un juez de beneficiar a Lula

Dino anuló esa decisión alegando que sólo el presidente de la República puede nombrar o cesar al director de la Policía Federal.

Acusan de proteger a Bolsonaro

Mendonça, a su vez, está siendo acusado de usar el caso para proteger a Flávio Bolsonaro de las investigaciones del "Caso Master", al intentar apartar al comisario nombrado por Lula.

El "Caso Master" investiga presuntas irregularidades financieras vinculadas al Banco Master y a su antiguo propietario, Daniel Vorcaro.

Mendonça fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), quien lo designó posteriormente como juez del Supremo.

Lo mismo ocurrió con Dino durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: también fue ministro antes de ser nombrado para integrar la máxima corte judicial del país.

De esta forma, la rivalidad política entre ambos sectores parece haberse trasladado al Supremo.

Busca incidir

En sus declaraciones de este jueves, Flávio Bolsonaro aseguró que la decisión de Dino busca "interferir en las elecciones".

"No sirve de nada que hagamos nuestra parte, por eso digo que Brasil hoy está sin liderazgo, Brasil no tiene presidente", criticó.

El senador ultraderechista también aparece en el "Caso Master" por la supuesta financiación irregular de la película "Dark horse", inspirada en la vida de su padre.

Flávio Bolsonaro hizo estas declaraciones durante un acto electoral en la ciudad de Juiz de Fora (Minas Gerais, sureste), la localidad donde su padre recibió una puñalada en la campaña de 2018.

Las elecciones presidenciales de Brasil tendrán su primera vuelta el 4 de octubre y un eventual balotaje el 25.

A menos de un mes de los comicios, Lula y Bolsonaro se mantienen en un empate técnico según las encuestas.

(Sputnik)