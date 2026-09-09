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Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

brasil hacia la primera vuelta

Bolsonaro ensucia campaña electoral acusando a un juez de beneficiar a Lula

Sostiene Bolsonaro que una decisión del juez Flavio Dino, que fue ministro de Lula, adopta decisiones para incidir en la campaña.

Bolsonaro busca ensuciar la campaña hacia las elecciones.

Bolsonaro busca ensuciar la campaña hacia las elecciones.
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"Todo el mundo está viendo que el exministro de Lula, que es Flávio Dino, no tiene proceso para juzgar, lo que tiene es una causa que defender, que es la causa de Lula; Brasil se ha convertido en un caos con todo lo que está pasando, han perdido cualquier pudor de tomar decisiones contra el Supremo, contra la Constitución, para protegerse", dijo en declaraciones a la prensa.

El candidato se refería a la decisión del juez Dino de anular una resolución de su colega en el Supremo, André de Mendonça, quien había ordenado la destitución del director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, al considerar que estaba dificultando el trabajo de sus subordinados en la investigación del "Caso Master".

Dino anuló esa decisión alegando que sólo el presidente de la República puede nombrar o cesar al director de la Policía Federal.

Acusan de proteger a Bolsonaro

Mendonça, a su vez, está siendo acusado de usar el caso para proteger a Flávio Bolsonaro de las investigaciones del "Caso Master", al intentar apartar al comisario nombrado por Lula.

El "Caso Master" investiga presuntas irregularidades financieras vinculadas al Banco Master y a su antiguo propietario, Daniel Vorcaro.

Mendonça fue ministro de Justicia durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), quien lo designó posteriormente como juez del Supremo.

Lo mismo ocurrió con Dino durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: también fue ministro antes de ser nombrado para integrar la máxima corte judicial del país.

De esta forma, la rivalidad política entre ambos sectores parece haberse trasladado al Supremo.

Busca incidir

En sus declaraciones de este jueves, Flávio Bolsonaro aseguró que la decisión de Dino busca "interferir en las elecciones".

"No sirve de nada que hagamos nuestra parte, por eso digo que Brasil hoy está sin liderazgo, Brasil no tiene presidente", criticó.

El senador ultraderechista también aparece en el "Caso Master" por la supuesta financiación irregular de la película "Dark horse", inspirada en la vida de su padre.

Flávio Bolsonaro hizo estas declaraciones durante un acto electoral en la ciudad de Juiz de Fora (Minas Gerais, sureste), la localidad donde su padre recibió una puñalada en la campaña de 2018.

Las elecciones presidenciales de Brasil tendrán su primera vuelta el 4 de octubre y un eventual balotaje el 25.

A menos de un mes de los comicios, Lula y Bolsonaro se mantienen en un empate técnico según las encuestas.

(Sputnik)

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