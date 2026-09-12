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Sociedad Lustemberg |

Resolución

Tribunal de Ética Médica rechazó denuncia contra Lustemberg por el caso de la anestesista

El fallo se aprobó por mayoría, con los votos de tres de los cinco médicos que integran el tribunal.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

 Diego Lafalche / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico rechazó, por tres votos contra dos, dar trámite a la denuncia presentada contra Cristina Lustemberg por parte de la familia de Soledad Barrera, la pediatra fallecida en 2024 tras complicaciones derivadas de una mala praxis.

La familia de Barrera —representada por el abogado Pablo Schiavi— había presentado días atrás una denuncia contra la anestesista Inés Miralles (condenada por este caso en la Justicia) y también contra la ministra Lustemberg.

En este último caso, la familia pedía evaluar si Lustemberg —pediatra de profesión— había incurrido en una falta ética al decidir reducir el período de inhabilitación de Miralles de cinco a tres años.

La Comisión Honoraria de Salud Pública había resuelto la inhabilitación por cinco años de la profesional, pero el fallo fue recusado por la anestesista y de ese modo llegó a decisión de Lustemberg, quien con asesoramiento del área de Jurídica de la cartera resolvió bajar a tres años la inhabilitación.

Los padres de la pediatra cuestionaron la reducción de la sanción y realizaron la denuncia.

Tres integrantes del tribunal —Diana Domenech, Hugo Rodríguez y Álvaro Giordano— votaron por no dar trámite a la denuncia contra Lustemberg. En minoría quedaron, en este caso, Gerardo Eguren y Fernando Repetto.

Los fundamentos del tribunal

Los fundamentos esgrimidos por el tribunal apuntan a una denuncia semejante de 2018 contra un subsecretario de Estado. En esa oportunidad, en un fallo del Tribunal de Alzada se argumentó que “los denunciados actuaron en su calidad de soportes humanos del órgano Ministerio de Salud Pública, integrante del Poder Ejecutivo, y no en el marco de su ejercicio médico profesional, y en ese contexto hicieron las declaraciones públicas que motivaron la denuncia que se instruyó en los presentes obrados”. En otras palabras, los denunciados actuaron en “calidad de políticos, titulares de cargos del Poder Ejecutivo” y no como doctores.

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