Tribunal de Ética Médica rechazó denuncia contra Lustemberg por el caso de la anestesista

La Comisión Honoraria de Salud Pública había resuelto la inhabilitación por cinco años de la profesional, pero el fallo fue recusado por la anestesista y de ese modo llegó a decisión de Lustemberg, quien con asesoramiento del área de Jurídica de la cartera resolvió bajar a tres años la inhabilitación.

Los padres de la pediatra cuestionaron la reducción de la sanción y realizaron la denuncia.

Tres integrantes del tribunal —Diana Domenech, Hugo Rodríguez y Álvaro Giordano— votaron por no dar trámite a la denuncia contra Lustemberg. En minoría quedaron, en este caso, Gerardo Eguren y Fernando Repetto.

Los fundamentos del tribunal

Los fundamentos esgrimidos por el tribunal apuntan a una denuncia semejante de 2018 contra un subsecretario de Estado. En esa oportunidad, en un fallo del Tribunal de Alzada se argumentó que “los denunciados actuaron en su calidad de soportes humanos del órgano Ministerio de Salud Pública, integrante del Poder Ejecutivo, y no en el marco de su ejercicio médico profesional, y en ese contexto hicieron las declaraciones públicas que motivaron la denuncia que se instruyó en los presentes obrados”. En otras palabras, los denunciados actuaron en “calidad de políticos, titulares de cargos del Poder Ejecutivo” y no como doctores.