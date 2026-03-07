Donald Trump inauguró su "Escudo de las Américas" con 12 líderes derechistas

En Doral, cerca de Miami, el mandatario recibió a líderes derechistas, incluidos aliados cercanos como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, alabado por Trump por su exitosa y polémica campaña para reducir drásticamente la violencia de las pandillas.

En una inédita cumbre en esta ciudad Donald Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, una alianza de seguridad con la que la Casa Blanca busca reforzar su renovada estrategia hacia el hemisferio occidental.

Donald Trump creó el Escudo de las Américas

El líder republicano calificó la cumbre bautizada “Escudo de las Américas” -que se desarrolla en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del magnate- como un “día histórico” y afirmó que la alianza servirá para “erradicar los carteles criminales que asolan” la región.

“Durante décadas, los líderes de esta región han permitido que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental caigan bajo control directo de las pandillas transnacionales, que se apoderaron de áreas de sus países. No vamos a permitir que eso suceda. Los ayudaremos a enfrentar a los carteles sanguinarios que imponen su voluntad mediante el asesinato, la tortura, la extorsión, el narcotráfico, el soborno y el terror”, afirmó Trump.

Atentamente lo escuchaban altos funcionarios de su gabinete y los líderes de la derecha invitados, entre ellos Milei, acompañado en la sala por el canciller Pablo Quirno.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”, añadió el mandatario norteamericano, en un discurso de unos 40 minutos. Luego, Trump firmó una proclamación a la que adhirieron con su firma el resto de los líderes presentes.