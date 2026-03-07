Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Internacionales | Donald Trump |

Doctrina Donroe

Donald Trump inauguró su "Escudo de las Américas" con 12 líderes derechistas

Donald Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en la región.

Donald Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar”.

Donald Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar”.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Miami a 12 líderes derechistas alineados con la Casa Blanca; dijo que la alianza militar servirá según su criterio para “erradicar los carteles criminales que asolan” la región.

La cita se enmarca en lo que el republicano llama la “Doctrina Donroe”, su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en el hemisferio occidental, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

Un ejemplo de ello fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba.

En Doral, cerca de Miami, el mandatario recibió a líderes derechistas, incluidos aliados cercanos como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, alabado por Trump por su exitosa y polémica campaña para reducir drásticamente la violencia de las pandillas.

En una inédita cumbre en esta ciudad Donald Trump anunció la creación de una nueva “coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, una alianza de seguridad con la que la Casa Blanca busca reforzar su renovada estrategia hacia el hemisferio occidental.

Donald Trump creó el Escudo de las Américas

El líder republicano calificó la cumbre bautizada “Escudo de las Américas” -que se desarrolla en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del magnate- como un “día histórico” y afirmó que la alianza servirá para “erradicar los carteles criminales que asolan” la región.

“Durante décadas, los líderes de esta región han permitido que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental caigan bajo control directo de las pandillas transnacionales, que se apoderaron de áreas de sus países. No vamos a permitir que eso suceda. Los ayudaremos a enfrentar a los carteles sanguinarios que imponen su voluntad mediante el asesinato, la tortura, la extorsión, el narcotráfico, el soborno y el terror”, afirmó Trump.

Atentamente lo escuchaban altos funcionarios de su gabinete y los líderes de la derecha invitados, entre ellos Milei, acompañado en la sala por el canciller Pablo Quirno.

La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”, añadió el mandatario norteamericano, en un discurso de unos 40 minutos. Luego, Trump firmó una proclamación a la que adhirieron con su firma el resto de los líderes presentes.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar