¿Ecuador sigue siendo una democracia?

Tras fracasar en el intento de trazar una línea entre González y un grupo que quizás ni siquiera exista, la fiscalía sostiene ahora sin pudor que los tribunales se equivocaron la primera vez, ya que el lavado de dinero sí ocurrió, y Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, está involucrado. También miembro de Revolución Ciudadana, Álvarez fue detenido en febrero en el Caso Goleada, una causa farsesca en la que se lo acusó de construir una estructura empresarial para generar ganancias ilegalmente. Sigue encarcelado.

La reacción a la detención de González fue inmediata. Correa, que vive en un exilio autoimpuesto y recibió asilo en Bélgica, estuvo entre los primeros en pronunciarse y dijo: «En Ecuador existe una verdadera dictadura. No respeta la Constitución ni los derechos humanos». El exmandatario tambien apuntó al momento elegido para el arresto, ya que los ecuatorianos irán a las urnas el 29 de noviembre para unas elecciones locales. La oposición ya había sido proscrita de las elecciones en el momento de la investigación del Caso Caja Chica. Los comicios de este mes se realizarán en medio de un aumento del delito, una crisis energética que provoca apagones regulares en todo el país, una drástica escasez de medicamentos en los hospitales, que se encuentran en franco deterioro, y masacres carcelarias frecuentes.

«Siempre que necesitan salir de una crisis, inventan este tipo de espectáculo», dijo Orlando Pérez, periodista y escritor ecuatoriano.

Gabriela Rivadeneira, quien reemplazó a González como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, también reaccionó rápidamente y describió la detención de González como un «secuestro». Por su parte, el asambleísta Xavier Lasso advirtió que los blancos no se limitan a los correístas, sino que se extienden a médicos, estudiantes, indígenas, empresarios y periodistas.

El brazo de una campaña sucia

ulio César Cueva, abogado de Álvarez, ve un patrón conocido. «Curiosamente, la fiscalía tiene esta mala costumbre de convertir primero los casos en espectáculos mediáticos —arrestar a las personas, arruinarlas, destruirlas públicamente— para que después esas personas se enteren de aquello de lo que se las acusa», dijo Cueva tras la detención de González. Agregó que la fiscalía suele tener «un caso para los medios y otro para los jueces».

González y Álvarez están lejos de ser los únicos ejemplos de la persecución de Noboa. El mayor trofeo en el gabinete del presidente es Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador bajo Correa. Glas fue acusado en el Caso Reconstrucción de Manabí de malversar fondos públicos vinculados a la emergencia causada por un terremoto. Se le concedió asilo en México pero, en una escena de película y en flagrante violación del derecho internacional, fue secuestrado de su embajada en Ecuador por policías que irrumpieron en medio de la noche. Se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, una prisión de máxima seguridad, y las condiciones de su encarcelamiento han sido descritas como de tortura sistemática. Su defensa denuncia acceso restringido a la hidratación, pérdida significativa de masa muscular, hambre recurrente, administración de medicamentos por personal no médico y claros signos de desnutrición.

«Van a enterrar viva a González», advirtió Correa. «Tal como lo han hecho con Aquiles Álvarez, tal como lo han hecho con Jorge Glas».

Los ataques recientes plantean varias preguntas. ¿Está Noboa persiguiendo a González por exponer los cargamentos de fruta de la empresa familiar del presidente que se usaron para el tráfico de cocaína? ¿Dónde está la investigación sobre las inconsistencias en el financiamiento de la campaña relacionadas con el partido de Noboa? ¿Por qué José Julio Neira, uno de los ministros de Noboa, publica un video detallado sobre el Caso Laberinto? ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la comunidad internacional?

Estas preguntas son, por supuesto, en gran medida retóricas. Quedaron atrás los días de las dictaduras militares de América Latina, cuando la ultraderecha afirmaba su control con soldados en las calles. Como demuestra Noboa, los autoritarios de hoy simplemente necesitan infiltrar las instituciones democráticas de un país y asegurarse de que la fiscalía responda al Poder Ejecutivo.

«Hay una nueva generación de golpes de Estado y de ataques a los sistemas democráticos», dice Alexander Madrigal, politólogo internacional, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.

Las formas de persecución contra la oposición se han innovado. En la era de las dictaduras militares, las desapariciones, las acciones directas del Estado, los agentes encubiertos, etcétera, eran un mal hábito de los regímenes latinoamericanos. Pero hoy estamos, podría decirse, revitalizando nuevas formas de persecución política y de ataques a las ideas opuestas. Y esto se debe a, o puede leerse como, el desprestigio por parte de la nueva derecha. (…) Estamos hablando del uso del aparato estatal para eliminar judicialmente a la oposición. Esto también es facilitado por el apoyo de Estados Unidos.

¿Qué sigue para Ecuador?

Efectivamente hay un laberinto en Ecuador, pero no es el que menciona Noboa. Es, más bien, un laberinto de tribunales, medios hegemónicos y violencia montado por la ultraderecha, uno que los candidatos de izquierda deben recorrer para alcanzar el éxito electoral. Al asegurarse de que la izquierda no pueda ganar en las urnas, el gobierno de Noboa está creando las condiciones que dan origen a los grupos guerrilleros. Si Ecuador quiere evitar ese peligroso camino, la izquierda tendrá que encontrar la manera de transitar las instituciones democráticas cada vez más cooptadas por el gobierno de Noboa. Es un futuro difícil de imaginar sin la renovación de la vigorosa cultura de protesta de Ecuador, pero no improbable dado que Noboa quizás haya terminado por pasarse de la raya.

El camino que se avecina no es para los débiles de corazón. La ultraderecha actual de Ecuador se conforma con usar los tribunales para hostigar y encarcelar a dirigentes de izquierda y para proscribir directamente a la oposición. En este contexto, puede tomarse inspiración de la asambleísta Noriega, la integrante del Movimiento Revolución Ciudadana que cerró su puerta con doble llave. «Tenemos que continuar», dijo. «Tenemos que continuar con firmeza, con coraje. No creo que este país necesite más mártires».