Ripoll pide la renuncia de la presidenta del INAU y calificó de "patético" el comunicado

Fiscalía explicó que la medida se adoptó por la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas y la posibilidad de que las adolescentes entorpecieran la investigación, particularmente por su eventual incidencia sobre testigos.

Ripoll arremetió contra Romero

Ripoll cuestionó duramente a la presidenta de INAU, Claudia Romero, por la situación de los hogares de protección y reclamó su renuncia.

"La verdad que cuando vi el comunicado de INAU me resultó tan patético, porque no ha dado la cara desde que pasó esto. Más que la llamadita por teléfono del sábado, no ha dado la cara, no ha dado explicaciones de lo que está pasando. No sé cómo no renuncia esta mujer", afirmó.

La reacción de Ripoll se produjo luego de que Romero y el vicepresidente del instituto, Mauricio Fuentes, difundieran una declaración en la que reconocieron problemas "estructurales y persistentes" en el sistema de protección del INAU, pero cuestionaron la exposición pública y el "ensañamiento" contra las adolescentes.

"Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable, que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable", señalaron las autoridades. Sin embargo, agregaron: "Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento".

"Acá lo que pasa es que ella (Romero) está absolutamente ausente, la conducción de INAU está absolutamente ausente y es tierra de nadie. Nadie está protegiendo a las chiquilinas", cuestionó.

La dirigente también rechazó que la difusión de las imágenes pueda utilizarse para cuestionar su actuación tras la agresión. "Que me quiera cuestionar a mí o justificar la violencia que ejercieron sobre nosotras en mi casa, adentro de mi casa, me parece patético, lamentable", expresó Ripoll.