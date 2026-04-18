El imperialismo actual, la sociedad, la barbarie y la vuelta a la Edad de Piedra

En su descripción de la sociedad humana, Morgan estableció tres estadios de esa evolución: “salvajismo”, “barbarismo” y “civilización”, el ultimo estadio correspondiente a la sociedad clásica greco-romana que daría lugar al mundo occidental capitalista. Según el arqueólogo marxista Gordon Childe[3], mientras que el “salvajismo” fue la época de la Edad de Piedra, el “barbarismo” fue la Edad del Bronce y del Hierro que representaron una suerte de comienzo de la sociedad dividida en clases sociales y el Estado como institución al servicio de unas clases contra otras.

Las escuelas evolucionistas en antropología, arqueología e historia han visto en el desarrollo descripto, una necesidad histórica de los pasos que la sociedad humana debía pasar hasta llegar al presente capitalismo global. Carlos Marx, Federico Engels, y sus seguidores, por supuesto, definieron y lucharon por superar el ultimo estadio capitalista, por la creación de una sociedad sin clases.[4] Pero cuanto más la humanidad ha evolucionado en sus conquistas tecnológicas, la evolución social de la misma ha ido retrocediendo en los últimos cien años o más, salvo algunas excepciones.

El Imperialismo moderno y la Edad de Piedra

Lo que tienen en común los líderes de los gobiernos mencionados más arriba (Donald Trump, Javier Milei y Benjamín Netanyahu) es que ponderan la reacción y la vuelta a la barbarie de los países y los pueblos del llamado Tercer Mundo. Hay otros dirigentes en otras partes del mundo del mismo estilo como Jair Bolsonaro, Viktor Orban y otros, pero de ellos no hablaremos aquí.

Netanyahu y los dirigentes de su gobierno han dicho que volverán la Franja de Gaza a la “Edad de Piedra”, y realmente lo están haciendo. Uno de los ministros israelíes pidió, incluso, lanzar la bomba atómica en Gaza y el gobierno trabaja por la expulsión de 2 millones de gazatíes de su territorio. Lo mismo pretenden hacer en el Líbano acompañados de la guerra imperialista codirigida por Trump en Irán.

Para estos dirigentes la “Edad de Piedra” es sinónimo en realidad de destrucción total, de convertir esos territorios libres de edificación, infraestructura y población. Obviamente no es que tengan un conocimiento arqueológico de aquella época. No les importa.

Hace unos días el diario “Haaretz” (6/4/2026) tituló un artículo firmado por Jack Khoury: “Estamos de vuelta en la Edad de Piedra: Israel está bombardeando puentes para aislar el sur del Líbano”. En este artículo además puede verse la larga cita de exabruptos de Trump sobre destruir todo y volver a la “Edad de Piedra”. Solo un día antes de la tregua de 15 días con Irán dijo: “Hoy destruiremos una civilización completa” (New York Times, 7/4/2026), en referencia a la civilización persa conocida desde hace miles de años por sus grandes reyes Ciro, Dario y Cambises, que cambiaron las políticas de los imperios anteriores, por ejemplo con la tolerancia religiosa hacia otros pueblos como los judíos.

El infierno en Gaza

En el caso de la matanza y la destrucción de Gaza, fue también a costa de sus propios ciudadanos israelíes, los rehenes retenidos en la franja (sacrificados en nombre del “triunfo total”) y los tremendos costes sociales y económicos para la población trabajadora judía y palestina en la zona. Esta política de barbarie tiene por supuesto como otro objetivo desplazar a la población de Cisjordania y arremeter con los propios árabes israelíes. Los que se regodean con auto implantarse el título de “democracia única en la región” quieren ver todo su alrededor devastado y la pureza étnica como modo de gobernar en el Medio Oriente más allá del río Jordán y hasta el Éufrates, o aún más allá, para parangonar una frase de Vladimir Zeev Jabotinski, el fundador del movimiento sionista revisionista, del que Netanyahu es fiel continuador.

Trump aprueba la destrucción de Irán y la ida a la “Edad de Piedra” palestina para construir sus planes de negocios inmobiliarios en la costa mediterránea: «Soy una persona del sector inmobiliario de corazón y para mí la ubicación lo es todo” dijo hace unos meses . Y agregó: «Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad. ¡Lo que podría significar para tanta gente!»[5]

O sea, la “Edad de Piedra” es para algunos; los negocios capitalistas es para otros.

Además, en su propio país, el presidente de EEUU pretende arremeter con su población de inmigrantes, implementando su propia política de deportación de aquellos y de los solicitantes de asilo en ese país. Además, está recortando significativamente los programas de servicios sociales y trata de imponer restricciones a los grupos homosexuales y trans; y reducir las medidas ecológicas, aumentando los proyectos económicos que fomentan las emisiones de carbón.

El proyecto Trump

Trump tiene sus propias aspiraciones expansionistas que incluyen Panamá, Groenlandia y Canadá, además de sus aventuras en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro. Todo esto con la introducción de nuevas tasas impositivas bajas y exenciones para los ricos capitalistas en Norteamérica y el dominio del mercado petrolero mundial.

La versión criolla de Trump, y uno de los pocos amigos que le quedan a Netanyahu, el presidente Milei, tiene su versión de “Volver a la Edad de Piedra” a la Argentina con la famosa “motosierra”.

Como se ha dicho antes, el que apoya la masacre y la destrucción en otro lugar del mundo, no tiene ningún problema para hacerlo en su país, o sea la ”motosierra” argentina no sería sino una versión de la vuelta al barbarismo. Destrucción de la educación, la salud, los jubilados y las clases trabajadoras; la liquidación de los recursos naturales, todo esto acompañado por un fenómeno que, en la Edad de Piedra, o del Bronce no existía: la “coima” institucionalizada.

Aunque el robo fue siempre la prerrogativa de las clases dirigentes y explotadoras a sus súbditos. Como dijo Pilar Calveiro en su reciente libro: “Estos señores de las motosierras, bombas y amenazas intentan, antes que nada, garantizar su propia supervivencia…”[6]

Pero la Edad de Piedra fue en realidad el inicio de la humanidad. Hubo dos grandes revoluciones en ella. En el Período Paleolítico (o Edad de Piedra Antigua) el hombre moderno (Homo sapiens) apareció constituyendo el primer paso para nuestra civilización.[7] En el Período Neolítico (Edad de la Piedra Nueva) se produjo la revolución agrícola que condujo al hombre al cultivo de especies vegetales, a la cría de animales, a la sociedad en aldeas y finalmente, a la aparición de la civilización humana moderna.[8]

Los imperialistas y colonialistas de todo tipo no solo no tienen idea de la historia humana, están empecinados en destruirla sin ninguna idea de lo que los espera. Netanyahu a costa de la propia población judía, porque tarde o temprano los israelíes serán la víctima de la reacción de las masas árabes de la zona contra el colonialismo israelí, y mientras aquel y su familia quizás consigan huir a Miami, las masas judías pagarán la cuenta del proyecto sionista.

Socialismo o Barbarie

La consigna “Socialismo o Barbarie“ es hoy día conocida en la izquierda. Menos conocido es el pensamiento del antropólogo Morgan al respecto. En su visita a Europa escribió unos diarios con ciertas reflexiones sobre la sociedad. Lo que allí dejó asentado fue muy inteligente, sobre todo para los años 1870’s.

“La civilización representa simplemente el sentido común de la humanidad, el crecimiento y desarrollo de siglos…. La jerarquía [católica] romana es un mero nido de aristocracia… Si la sociedad continúa avanzando hará desaparecer el sistema; pero si no avanza (el sistema) destruirá a la sociedad y hará caminar a la humanidad otra vez en dirección a la barbarie”[9].

Traducida a nuestros términos, la verdadera evolución de la humanidad es levantar a la sociedad en contra del sistema capitalista; si los líderes del sistema nos retrotraen miles de años atrás, las víctimas del mismo -los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, los artistas, los hombres y mujeres del pueblo, de todos los pueblos- deben terminar con ese sistema.

Como la evolución no vuelve atrás, sólo nos queda repetir aquel viejo dicho expresado por primera vez por Rosa Luxemburgo, quien enfrentó el imperialismo durante la primera Guerra Mundial bajo el lema: “Socialismo, o barbarie”. Encontrándose en la cárcel en 1915, Luxemburgo escribe un documento antibélico, lanzando por vez primera la idea de que la humanidad se encontraba frente a la elección entre la victoria del socialismo o el fin de la civilización.[10]

Hoy en día, frente a la barbarie de los gobiernos imperialistas y su guerra, esa consigna es más actual que nunca. Abajo la guerra, abajo la barbarie capitalista, por una sociedad socialista que salve a la humanidad.

Ianir Milevski para TiempoAr

* Ianir Milevski es arqueólogo, investigador correspondiente del Conicet y del Instituto Alemán de Arqueología. Fue Jefe de la Sección Prehistoria de la Autoridad de Antigüedades en Jerusalén. Ha publicado más de 200 libros y artículos sobre arqueología. Entre ellos es autor del libro “Marxist Archaeology Today” (2023) y un sin número de artículos específicos sobre patrimonio cultural y arqueológico desde un punto de vista socialista.

Notas:

[1] Lewis H. Morgan, La Sociedad Primitiva, Ed. Ayuso, Madrid, 1975.

[2] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf

[3] V. Gordon Childe, Los Orígenes de la Civilización, Fondo de Cultura Económica, Mexico DF, 1964.

[4]Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto Comunista, 1848. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm

[5] https://www.bbc.com/news/articles/cy7mmpljze7o

[6] Pilar Calveiro, De Matar y Dejar Morir, Siglo XXI, Bs.As. México DF & Madrid, 2025.

[7] Antonio Gilman, Explaining the Upper Palaeolithic Revolution, en M. Spriggs (ed.), Marxist Perspectives in Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[8] Ver nota 4.

[9] Extraído de C. Lisón Tolosana, Prologo, en L.H. Morgan, La Sociedad Primitiva, Ed. Ayuso, Madrid, 1975, p. 26.

[10] La Crisis de la Socialdemocracia Alemana , más conocido como El folleto Junius, titulado por el seudónimo que utilizaba, jugó un papel importante en la oposición revolucionaria al liderazgo y reformista del Partido Socialdemócrata de Alemania.