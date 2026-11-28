Una izquierda fragmentada y sin fuerza estatal

Más allá del ruido estadístico, el verdadero talón de Aquiles del oficialismo reside en el espacio situado a su izquierda. La fragmentación de las fuerzas alternativas al bipartidismo tradicional debilita las opciones de reeditar una coalición progresista. Frente Amplio cae hasta el 5,7 por ciento en el propio estudio del CIS y Podemos queda relegado a un marginal 0,8 por ciento, dispersos además en múltiples alianzas regionales en Valencia, Baleares o Canarias.

Sin un bloque sólido que recoja el voto desencantado, el esfuerzo de Sánchez por movilizar al electorado corre el riesgo de quedarse corto por falta de tiempo. Las izquierdas nacionalistas en Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía no alcanzan para suplir la ausencia de una gran fuerza estatal a la izquierda del PSOE como en su día fueron Izquierda Unida o Podemos.

El BOE como arma electoral: la ofensiva de decretos

Para intentar sacudir la apatía y recuperar a los votantes indecisos, el Ejecutivo optó por exprimir al máximo el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde que convocó las elecciones el pasado 5 de octubre. A pesar de que las Cortes permanecen disueltas, el Consejo de Ministros desplegó una intensa batería de reales decretos-ley de marcado perfil social. Este mismo martes, en la última reunión del gabinete antes de los comicios, el Gobierno aprobará la ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de cónyuge, padres o hijos hasta los diez días hábiles, una iniciativa impulsada junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz que multiplica por cinco el plazo vigente hasta ahora.

La ofensiva normativa arrancó apenas 24 horas después del llamado a las urnas, con un paquete urgente en materia de vivienda que prorrogó por dos años los contratos de alquiler y suspendió los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030, además de crear préstamos sin intereses para la compra del primer inmueble. Semanas más tarde llegaron mejoras en la protección laboral de mujeres con menopausia, refuerzos para víctimas de violencia machista y nuevas prestaciones económicas para el sistema de atención a la dependencia. El golpe de efecto más reciente ocurrió el 17 de noviembre, cuando Moncloa decretó una subida del 5,3 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional para 2027, situándolo en 1.286 euros mensuales en 14 pagas y garantizando su exención en el impuesto sobre la renta.

La estrategia del BOE provocó la indignación de Alberto Núñez Feijóo. El candidato conservador denunció que el Ejecutivo utiliza los decretos como maniobras electorales para aprobar iniciativas sin control parlamentario y dejar facturas pendientes al próximo Gobierno. Aunque el dirigente gallego evitó oponerse al alza del salario mínimo y prometió mantenerlo libre de impuestos, sí anunció una auditoría integral de todos los compromisos de gasto asumidos en este último mes. Su programa de derogaciones resulta aún más contundente en materia habitacional y fiscal: si alcanza la presidencia, eliminará el escudo antidesahucios, anulará la prórroga de los alquileres, impulsará desalojos exprés en 48 horas contra la ocupación de viviendas y suprimirá el impuesto temporal a las grandes fortunas.

Con dos modelos de país claramente enfrentados, España encara la recta final de una campaña áspera. Feijóo pide a los suyos que no se confíen ante las encuestas porque ve al oficialismo capaz de cualquier maniobra de supervivencia. Sánchez, curtido en mil batallas políticas e históricamente tocado por una dosis de fortuna, confía en que el bolsillo y la memoria social pesen más que los pronósticos el próximo domingo.

Héctor Barbotta para Página 12