El caso de Lorena Roqueta y su antecedente judicial de 2012, cuando fue condenada por transportar droga que luego comercializaban su novio y su hermano, continúa generando fuertes dolores de cabeza a los dirigentes del Partido Nacional. La polémica estalló pocos días después de su histórica victoria electoral del 22 de noviembre en representación de los trabajadores activos en el Banco de Previsión Social (BPS) —en la que su Lista 15 desplazó por primera vez al Pit-Cnt—, luego de que trascendiera la causa en Colonia. El escenario se tensó aún más porque Roqueta brindó versiones confusas y contradictorias al intentar explicar qué participación tuvo en aquel episodio, por qué lo mantuvo reservado hasta ahora y cuál fue el desenlace judicial del expediente.
BPS
Blancos confiados en que Roqueta asuma pero Cabildo pide intervención del Senado
Lorena Roqueta se llama a silencio y Cabildo pide aplicar el artículo 198 de la Constitución, que habilita Ejecutivo —con venia del Senado— a destituir a integrantes de directorios.