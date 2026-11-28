En las primeras consultas tras conocerse la noticia, la abogada sostuvo inicialmente ante la prensa que había sido "sobreseída" y que carecía de antecedentes, aunque horas más tarde rectificó su versión y admitió que sí recibió una condena que cumplió mediante tareas comunitarias, tras lo cual se declaró extinguido el delito y la causa fue archivada. En entrevistas posteriores, intentó explicar el contexto de 2012 —cuando tenía 28 años y vivía en Colonia— señalando que su hermano atravesaba problemas de adicciones, que ella asumió el compromiso de acompañarlo y defenderlo ante una situación familiar compleja, y que el fallo la vinculó al transporte por viajes compartidos y elementos considerados suficientes por la Justicia, pese a que ella aseguró haber cometido errores en sus explicaciones y dijo sentirse impactada por el revuelo generado.