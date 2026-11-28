Volodimir Zelenski, la otra parte de este entuerto, lo cruzó mal al yerno de Trump, Jared Kushner, que venía de hablar con Putin junto a Steve Witkoff sobre las condiciones del Kremlin. Según el presidente (MC), le dijeron que Ucrania debería ceder el Donbass y podría tener la posibilidad de ingresar a la OTAN. El detalle es que se trató de una conversación secreta, como corresponde a esos ámbitos. Un irritado Kushner espetó que Zelenski no entiende “las normas de la confidencialidad”.

¿A qué juegan los europeos? La apuesta a 2029

¿A qué juegan los europeos? Los compañeros de ruta en el golpe de 2014 en Kiev y de los belicistas occidentales eran los demócratas, que quedaron fuera de juego con la vuelta de Trump en 2025. Pero ahora le dieron una fenomenal paliza al magnate republicano en las midterms, lo que alienta la esperanza de un regreso en 2029. El asunto sería aguantar hasta entonces. Por ahora buscan embarrar la cancha.

Pasa que no tienen con qué y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tuvo que disculparse con Elbridge Colby. El subsecretario de Guerra de EE UU había desaprobado los ataques ucranianos en territorio ruso, como el del miércoles contra el puente de Crimea. El germano dijo que esa había sido una opinión “bastante estúpida”. Dos días después: “Visto de manera retrospectiva, considero que la elección de palabras no fue la más adecuada, y ya poco después me pareció que realmente no fue apropiada”.

Por Alberto Lopez Girondo para el TiempoAR