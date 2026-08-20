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Mundo Fernando Cerimedo |

escándalo en aumento

Caso Fernando Cerimedo: Fiscalía de Bolivia encuentra audios incrimimatorios

La audiencia prevista para este jueves debió ser suspendida por una supuesta descompensación de Fernando Cerimedo, quién rompió a llorar descontroladamente.

El caso Cerimedo comienza a generar un escándalo en la región.

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Al tiempo que la Fiscalía de Bolivia encontró mensajes incriminatorios en el celular de Fernando Cerimedo, exasesor y promotor de Javier Milei, del presidente boliviano Rodrigo Paz y del exmandatario Jair Bolsonaro, detenido por intento de femicidio, la audiencia debió ser suspendida y pasada para este viernes. El reo se puso a llorar descontroladamente.

Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, está acusado por el atentado contra su expareja Nadia Beller. Lo que comenzó como una acusación de intento de homicidio se ha ido transformando en un escándalo geopolítico.

Este jueves estaba prevista la primera audiencia ante la Justicia, pero se frustró: Cerimedo rompió en llanto al entrar al ascensor y fue abordado por periodistas. "Quiero ver a mis hijos", gritaba. Sus abogados aseguran que sufrió una descompensación.

Tras analizar el teléfono de Cerimedo, la Fiscalía encontró mensajes incriminatorios: "Nos vendió la Nadia o la eliminamos o estamos jodidos", es uno de los mensajes.

Escándalo geopolítico

Pero el caso comenzó a trascender la denuncia de homicidio para convertirse en un escándalo geopolítico. Y eso es así porque Cerimedo fue asesor y promotor de figuras políticas de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, los Bolsonaro, el hondureño Nasry Asfura, el chileno José Kast y el boliviano Rodrigo Paz. Además, asesoró al movimiento MAGA de Donald Trump.

Uno de los que lo acusa de influir en el gobierno boliviano es el vicepresidente Edmand Lara. Fernando Cerimedo “tuvo poder y decidió” dentro del Gobierno de Rodrigo Paz, sostiene Lara. “Participaba en más reuniones que el vicepresidente elegido democráticamente”, denunció. Lo acusó de intervenir en designaciones y manejar la comunicación oficial desde adentro y desde afuera.

Cerimedo en Argentina

En el caso de Argentina, los vínculos con Milei queman. El diario Clarín, bajo el título "Cerimedo y los Milei: un vínculo cercano del que ahora nadie quiere hacerse cargo", recuerda que el asesor "trabajó en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y mantuvo cercanía con él y con Karina Milei".

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