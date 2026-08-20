Caso Fernando Cerimedo: Fiscalía de Bolivia encuentra audios incrimimatorios

Tras analizar el teléfono de Cerimedo, la Fiscalía encontró mensajes incriminatorios: "Nos vendió la Nadia o la eliminamos o estamos jodidos", es uno de los mensajes.

Escándalo geopolítico

Pero el caso comenzó a trascender la denuncia de homicidio para convertirse en un escándalo geopolítico. Y eso es así porque Cerimedo fue asesor y promotor de figuras políticas de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, los Bolsonaro, el hondureño Nasry Asfura, el chileno José Kast y el boliviano Rodrigo Paz. Además, asesoró al movimiento MAGA de Donald Trump.

Uno de los que lo acusa de influir en el gobierno boliviano es el vicepresidente Edmand Lara. Fernando Cerimedo “tuvo poder y decidió” dentro del Gobierno de Rodrigo Paz, sostiene Lara. “Participaba en más reuniones que el vicepresidente elegido democráticamente”, denunció. Lo acusó de intervenir en designaciones y manejar la comunicación oficial desde adentro y desde afuera.

Cerimedo en Argentina

En el caso de Argentina, los vínculos con Milei queman. El diario Clarín, bajo el título "Cerimedo y los Milei: un vínculo cercano del que ahora nadie quiere hacerse cargo", recuerda que el asesor "trabajó en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y mantuvo cercanía con él y con Karina Milei".