Hallan el cuerpo mutilado de la triatleta Erica Fox tras ataque de tiburón

El cuerpo de la triatleta estadounidense Erica Fox, reportada como desaparecida el pasado 21 de diciembre, fue encontrado en la costa de Santa Cruz, California, una semana después de que se perdiera su rastro mientras nadaba en el océano Pacífico. Fox, de 55 años, era una reconocida deportista y cofundadora del club de natación en aguas abiertas Kelp Krawlers. Según confirmaron las autoridades, la mujer fue atacada por un tiburón durante una de las sesiones habituales del grupo, realizadas frente a la costa californiana.
Labores de búsqueda
El hallazgo se produjo el sábado 27 de diciembre, a unas 25 millas al sur del lugar donde fue vista por última vez. De acuerdo con información publicada por New York Post, el cuerpo fue recuperado aún con su traje de neopreno negro y fue localizado cerca de Davenport Beach. Quien encontró el cadáver fue su esposo, Jean-Francis Vanreusel, que participaba activamente en las labores de búsqueda.
El día de la desaparición, Fox nadaba junto a su esposo y otros 13 integrantes del club cuando, en medio de la travesía, un tiburón la arrastró mar adentro. El ataque fue presenciado por varios testigos. Un oficial de la Guardia Costera señaló que algunos presentes “vieron a un tiburón con un cuerpo humano en sus mandíbulas antes de sumergirse”.
Vivir sin miedo
Vanreusel expresó su dolor en declaraciones a Mercury News, recordando la valentía de su esposa. “Ella no quería vivir con miedo”, afirmó. Durante una emotiva ceremonia en la costa, el viudo encabezó una última natación simbólica de una milla en su honor, destacando su espíritu libre y su amor por la vida.
La tragedia generó aún mayor conmoción al conocerse que Fox llevaba en su tobillo un shark band, un dispositivo electromagnético diseñado para repeler tiburones, que no logró impedir el ataque.
El caso impactó profundamente a la comunidad local, ya que se trata del segundo ataque fatal de tiburón registrado en Lovers Point en 73 años, y el primero desde 1952, cuando un joven de 17 años perdió la vida en circunstancias similares.