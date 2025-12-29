Hallan el cuerpo mutilado de la triatleta Erica Fox tras ataque de tiburón

El cuerpo de la triatleta estadounidense Erica Fox, reportada como desaparecida el pasado 21 de diciembre, fue encontrado en la costa de Santa Cruz, California, una semana después de que se perdiera su rastro mientras nadaba en el océano Pacífico. Fox, de 55 años, era una reconocida deportista y cofundadora del club de natación en aguas abiertas Kelp Krawlers. Según confirmaron las autoridades, la mujer fue atacada por un tiburón durante una de las sesiones habituales del grupo, realizadas frente a la costa californiana.