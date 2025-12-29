Hacete socio para acceder a este contenido

Un síntoma social

Byung Chul Han: la depresión en la era de la positividad obligatoria

El filósofo Byung Chul Han analiza cómo la exigencia constante de éxito, rendimiento y optimismo convierte la depresión en un síntoma social del presente.

Byung Chul Han, reflexiona sobra la depresión.

Por Redacción Caras y Caretas

El filósofo Byung Chul Han se ha consolidado como una de las voces más críticas para interpretar las tensiones y malestares de la sociedad contemporánea. Su obra, atravesada por una mirada filosófica aguda y provocadora, cuestiona las bases culturales que sostienen la idea actual de bienestar, felicidad y productividad. En ese marco, una de sus afirmaciones más difundidas resume su diagnóstico, la depresión no surge del fracaso individual, sino de una sociedad saturada de positividad.

En libros como La sociedad del cansancio, Han sostiene que las dinámicas sociales han mutado de un modelo disciplinario —basado en la prohibición y la obediencia— a uno centrado en el rendimiento. Ya no hay un poder externo que imponga límites; es el propio sujeto quien se exige permanentemente ser eficiente, exitoso y optimista. Esta lógica, lejos de liberar, conduce a una forma de autoexplotación en la que la persona se convierte simultáneamente en amo y esclavo de sí misma.

Positividad como mandato permanente

La positividad, entendida como mandato permanente, ocupa un lugar central en este análisis. Según Han, la obligación de “poder con todo” elimina cualquier espacio para el error, la fragilidad o el cansancio. El fracaso deja de ser una experiencia humana posible y se transforma en un signo de incapacidad personal. En ese contexto, la tristeza y el malestar no encuentran legitimidad y deben ser ocultados o superados rápidamente, lo que genera un desgaste psíquico profundo.

Este proceso desemboca, según el filósofo, en un cansancio existencial que no se resuelve con descanso físico. Se trata de un agotamiento mental y emocional provocado por la presión constante de superación. La depresión aparece entonces como una patología característica de esta época, no como falta de energía, sino como imposibilidad de seguir respondiendo a una exigencia infinita.

Debilitamiento de lazos sociales

Han también vincula este fenómeno con el debilitamiento de los lazos sociales. En una cultura centrada en el desempeño individual, el sufrimiento se vive en soledad y se interpreta como un problema estrictamente personal. La felicidad, convertida en obligación social, deja de ser una experiencia y pasa a ser una medida de valor. Así, cualquier malestar se experimenta como culpa.

Al desplazar la mirada del individuo hacia el sistema, el pensamiento de Byung Chul Han plantea una crítica profunda a la cultura del optimismo permanente. Su reflexión invita a repensar las formas en que trabajamos, nos relacionamos y nos exigimos, y a reconocer que la depresión puede ser una señal de alarma sobre una manera de vivir que ha llevado la positividad hasta el agotamiento.

