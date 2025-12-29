Byung Chul Han: la depresión en la era de la positividad obligatoria

Este proceso desemboca, según el filósofo, en un cansancio existencial que no se resuelve con descanso físico. Se trata de un agotamiento mental y emocional provocado por la presión constante de superación. La depresión aparece entonces como una patología característica de esta época, no como falta de energía, sino como imposibilidad de seguir respondiendo a una exigencia infinita.

Debilitamiento de lazos sociales

Han también vincula este fenómeno con el debilitamiento de los lazos sociales. En una cultura centrada en el desempeño individual, el sufrimiento se vive en soledad y se interpreta como un problema estrictamente personal. La felicidad, convertida en obligación social, deja de ser una experiencia y pasa a ser una medida de valor. Así, cualquier malestar se experimenta como culpa.

Al desplazar la mirada del individuo hacia el sistema, el pensamiento de Byung Chul Han plantea una crítica profunda a la cultura del optimismo permanente. Su reflexión invita a repensar las formas en que trabajamos, nos relacionamos y nos exigimos, y a reconocer que la depresión puede ser una señal de alarma sobre una manera de vivir que ha llevado la positividad hasta el agotamiento.