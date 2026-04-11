La amenaza de Trump: Postergación y retroceso

No son pocos los analistas políticos que lo comparan con Calígula, un sádico y sexópata emperador romano, afecto a las orgías y convulsionado, como Trump, por delirios de grandeza. Pero el presidente de EEUU va un paso más allá de aquél, como seguramente se comprobará cuando se logre la completa desclasificación y publicidad de los archivos Epstein.

El laberinto de Trump en Irán

Trump es una fiera acorralada, capaz de perpetrar los peores crímenes con tal de evitar su ocaso político y, tras de ello, la cárcel, igual que su socio en Asia Occidental, Benjamín Netanyahu, otro racista que por sus delitos también irá a la cárcel ni bien finalice su mandato como primer ministro del régimen israelí. Para ambos continuar la guerra es condición de su precaria libertad. Libres, como diría Hugo Chávez, "por ahora".

En el caso del estadounidense, la orden de destruir toda la infraestructura que sostiene la vida moderna de un país como Irán constituye sin duda un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, una muestra de barbarie de una superpotencia que pretende detener su irreversible declinación apelando a la violencia. La no tan velada amenaza de utilizar al arsenal atómico hecha por Trump -y manifestada explícitamente por Netanyahu y varios de sus ministros- es otra de sus fanfarronadas que no creo llegue a concretarse, como veremos más abajo.

Tampoco creo, y aquí hago una fuerte apuesta, que llegue tan lejos como para bombardear las plantas desalinizadoras del agua, centrales eléctricas, instalaciones petroleras y gasíferas, puentes y caminos de Irán. Por varias razones: una, porque Teherán todavía tiene una capacidad de represalia muy importante. Dos, porque las toscas expectativas de Trump y sus más que mediocres colaboradores eran que ante la intensificación de los ataques y las amenazas de Washington la población iraní coparía las calles en gigantescas manifestaciones de protesta en contra del "régimen" y producirían su caída, cosa que no ocurrió.

Luego de más de un mes de brutales ataques éste sigue inconmovible, y al igual que en Venezuela, no hubo el tan anhelado cambio de régimen. Al contrario, la agresión estadounidense surtió el efecto contrario y el gobierno de la Revolución Islámica logró que millones de personas formaran cadenas humanas en los posibles blancos del ataque prometido para anoche obligando a EEUU a pedir una tregua para evitar la derrota o lo que habría sido una carnicería sin precedentes desde la II Guerra Mundial.

Lo ocurrido demuestra que la movilización popular, cuando es multitudinaria y organizada, puede vencer el lenguaje de las armas. Se dice en los pasillos de Washington, veremos si es cierto, que a cambio de esta negativa a bombardear y en virtud de la mediación del gobierno de Pakistán, Teherán se comprometió a franquear el paso por el estrecho de Ormuz, cosa que habrá que ver cómo y bajo qué condiciones se realiza. Son de sobras conocidas las falsedades de un mentiroso serial como Trump así que habrá que esperar un tiempo para saber exactamente cuáles fueron las condiciones de este alto al fuego. [Lo que sí se sabe es que Trump tuvo que aceptar las diez condiciones que puso Irán para un tregua, y la prueba es que Steve Witcoff, el enviado de Trump a negociar con Irán, se mesaba de los pelos y no podía creer lo que estaba diciendo Trump, que le deja sin margen de negociación.]

El belicismo Israelí

Hay empero un elemento inesperado que complica las cosas para Washington: el ataque ejecutado por el régimen sionista israelí contra la histórica ciudad de Kashan, lo que dañó parcialmente al corredor ferroviario de alta velocidad Xinjiang-Irán construido y financiado por la República Popular China. Esta conexión es nada menos que la alternativa terrestre de China para abastecerse de petróleo evitando el estrecho de Ormuz.

Si hasta hoy el gigante asiático había tenido una actitud cautelosa en relación a la crisis en Irán, la increíble torpeza -¿o una calculada pero estúpida provocación?- de Netanyahu convierte a China en un actor de creciente protagonismo en el conflicto que se desenvuelve en Irán. La agresión a Kashan certificó que en realidad, para EEUU y su aliado israelí el enemigo principal no es Irán sino China. Ante esta comprobación Beijing adoptará una postura mucho más participativa en la resolución final del conflicto, algo que claramente va en desmedro de los planes urdidos por Trump y sus grises asesores.

Unas palabras finales sobre la personalidad de Trump. Un hombre violento e intolerante. Lo prueba de modo irrefutable que haya impuesto en la 'presidencia' de Siria a un ex líder de Al Qaeda, Abu Mohamed Al Jolani, el degollador serial cuya cabeza valía para Washington diez millones de dólares y que en un veloz acto de prestidigitación política se convirtió en un paladín del "cambio de régimen" en Siria y, ahora, como Ahmad Al Sharaa es recibido con todos los honores en la Oficina Oval de la Casa Blanca. No hay palabras para describir tanta infamia.

Además Trump es un fugitivo de la justicia de tu país. Fue condenado por 34 delitos y está imputado en otros 57. No está en la cárcel porque es el presidente y la legislación de EEUU suspende la ejecución de la pena al temporario inquilino de la Casa Blanca. Pero en cuanto termine su presidencia se lo debería ver con el mameluco color naranja, igual que el otro criminal de guerra, Netanyahu, pasando largos años en la cárcel. Los tiempos están cambiando y por más bravuconadas que lances sólo la muerte lo salvará de la cárcel.

Además, en cuanto se ventilen los papeles de Epstein habrá nuevas acusaciones sobre Trump, entre otras la de pedofilia. Más vale que se vaya preparando. De hecho lo está haciendo: la fuga hacia adelante consiste en librar guerras, donde sea. De paso satisface la voracidad de las grandes corporaciones del complejo militar-industrial y los oligarcas tecnofeudales de las grandes empresas de la informática, que han sostenido su carrera política y la de sus huestes en el Congreso.

El juicio de Trump

Una última palabra acerca del irrisorio "Corolario Trump". Realmente uno no sabe si el presidente de EEUU está en su sano juicio o afectado por alguna sustancia que perturba tus sentidos. ¿Cree que puede poner un cerco en torno a Latinoamérica y el Caribe para que ningún actor extra hemisférico establezca relaciones económicas, políticas, culturales y diplomáticas con nuestros países? Too late! Hoy China es principal, o segundo, socio comercial o financiero de casi todos nuestros países. ¿Va a echar a China, o a Rusia? ¿Va a impedir comerciar o que hagan inversiones en nuestros países?

¿Y Washington que les ofrece? Nada. Les promete que llegarán empresas de EEUU a invertir en distintas actividades, de exclusive provecho para ellas y sin ningún derrame ni desarrollo de infraestructura como hace China con su famoso Win-Win, ambas partes deben beneficiarse. Con EEUU es I win, you lose! Y además China no se mete en asuntos domésticos, como hace Washington que no sólo nos saquea sino que además quiere que adoptemos sus valores, sus instituciones, su cultura, su política.

Con todos estos factores tomados en debida consideración creo que se puede pronosticar que la crisis en Irán será resuelta en términos sumamente desfavorables para EEUU, porque ahora, en la mesa de negociación, no sólo está el veleidoso presidente de EEUU sino los representantes iraníes y, en un rol cada vez más gravitante, China, una visitante indeseada pero que la estupidez del fascista Netanyahu logró introducir en la conversación.

Por Atilio Borón para La Haine