Esta modificación tiene, además, una dimensión sindical. Durante años, la interrupción de la recolección de residuos fue una de las principales herramientas de presión de ADEOM, debido al impacto inmediato que genera sobre la vida cotidiana de la población. Cuando el servicio se detiene, las consecuencias quedan rápidamente a la vista, bolsas acumuladas, contenedores desbordados y problemas sanitarios en los barrios.

Con el nuevo sistema, esa capacidad de presión podría verse modificada, ya que la Intendencia dispone de otras modalidades para organizar el servicio.

Las asambleas de ADEOM y el impacto en los barrios

En este contexto, la Intendencia refiere que, aunque no existe un conflicto sindical formalmente declarado, se realizan asambleas prácticamente todos los días que interrumpen las tareas de recolección durante una o dos horas.

El impacto, según el planteo, puede ser mayor que el tiempo que dura cada instancia sindical. Si un camión debe detener su recorrido, regresar a la base y posteriormente retomar el trabajo, la pérdida de tiempo operativo puede extenderse durante varias horas y afectar la recolección prevista para toda una zona.

El resultado termina repercutiendo en los vecinos, especialmente en los barrios periféricos, donde la acumulación de residuos representa un problema cotidiano.

La situación vuelve a poner sobre la mesa una discusión compleja, cómo compatibilizar el derecho de los trabajadores municipales a organizarse, realizar asambleas y reclamar por sus condiciones laborales con el derecho de la población a recibir un servicio esencial en condiciones adecuadas.

La defensa de los derechos sindicales no implica que todas las medidas de presión deban quedar fuera de discusión. Del mismo modo, los cambios impulsados por la administración departamental requieren considerar las condiciones laborales de quienes realizan las tareas de limpieza.

Un cambio que va más allá de los contenedores

La transformación del sistema de recolección plantea un desafío para Montevideo, avanzar hacia un modelo de limpieza más eficiente, reducir los problemas asociados a los contenedores en la vía pública y evitar que las interrupciones del servicio terminen afectando sistemáticamente a la población.

El debate no se limita, por tanto, a determinar si los contenedores tradicionales deben permanecer en las calles o ser sustituidos por sistemas intradomiciliarios. También involucra la relación entre la Intendencia, los trabajadores municipales y los vecinos.

Mientras avanza la implementación del nuevo modelo, la acumulación de basura vuelve a poner en evidencia las dificultades de la capital para garantizar un servicio regular. La pregunta es si este cambio estructural permitirá resolver un problema histórico de Montevideo o si las tensiones en torno a la recolección seguirán condicionando la limpieza de la ciudad.