De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna por habitante registró una caída interanual del 11,2% en octubre. Esto representa una reducción de aproximadamente 5,6 kilos por persona al año respecto al mismo período de 2025.

El informe señala que el consumo aparente de carne vacuna durante los primeros diez meses del año alcanzó 1,698 millones de toneladas. La cifra representa una disminución de 221.100 toneladas frente al mismo período del año anterior.

La carne vacuna aumentó hasta 47,2% en un año

El retroceso del consumo está directamente relacionado con el encarecimiento de los cortes vacunos. Según el relevamiento de CICCRA, en octubre los precios de la carne vacuna acumularon un aumento interanual del 44,5%.

Entre los cortes que registraron mayores incrementos se encuentra la carne picada común, con una suba del 47,2%. Le siguieron el cuadril (45%), el asado (44%), la nalga (43,7%) y la paleta (42,8%).

Incluso otros productos elaborados a partir de carne vacuna experimentaron aumentos superiores: la caja de hamburguesas congeladas registró una suba interanual del 52,3%.

En comparación, el precio del pollo aumentó 28,6% en los últimos doce meses. De esta manera, la carne vacuna se encareció un 12,4% frente a ese producto, profundizando las diferencias de precios entre las distintas opciones de consumo.

Desde CICCRA explicaron que el incremento de los valores respondió principalmente a una menor disponibilidad de hacienda para faena.

Más exportaciones y menos carne en la mesa de los argentinos

Mientras el consumo interno continúa retrocediendo, las exportaciones de carne vacuna muestran una evolución diferente. Durante los primeros diez meses del año, los envíos al exterior crecieron un 6,9% interanual en volumen.

El impulso estuvo vinculado al aumento de las ventas hacia Estados Unidos, en el marco de la ampliación del cupo de exportación con acceso preferencial concedido por el gobierno de ese país a Argentina a fines de 2025.

El contraste entre el crecimiento de las exportaciones y la caída del consumo doméstico vuelve a poner en evidencia las tensiones del mercado cárnico argentino: mientras los precios dificultan el acceso de los hogares a los cortes tradicionales, las carnicerías comienzan a incorporar productos menos habituales a su oferta.

La venta de pichones de paloma se suma así a las señales de un cambio en los hábitos de consumo, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de uno de los alimentos históricamente más presentes en la mesa argentina.