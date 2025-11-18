Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Internacionales | Maduro |

Dispuesto a dialogar desde el respeto

Maduro le contestó a Trump: "Face to face, sin ningún problema"

Maduro afirmó que está dispuesto a un encuentro directo con Trump, incluso con el despliegue militar estadounidense activo cerca de Venezuela.

Maduro le contestó a Trump

Maduro le contestó a Trump
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió públicamente a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó la posibilidad de entablar conversaciones con Caracas. Desde su programa semanal Con Maduro +, transmitido por Venezolana de Televisión, el mandatario venezolano afirmó que está dispuesto a un encuentro directo con su par estadounidense: “El que quiera hablar con Venezuela, se hablará, face to face, cara a cara, sin ningún problema”.

La afirmación se produjo en un contexto de elevada tensión entre ambos países por la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al territorio venezolano. Según Washington, el despliegue responde a operaciones contra el narcotráfico, pero Caracas lo considera una presión directa. Maduro subrayó que su disposición al diálogo se mantiene incluso bajo ese escenario sin precedentes.

El error más grave de Trump

Durante el programa, el líder chavista sostuvo que Venezuela cuenta con interlocutores confiables y con experiencia para abordar un eventual intercambio de alto nivel con Estados Unidos. Señaló además que dentro de la estructura de poder estadounidense existen sectores que presionan para que Trump adopte una postura más agresiva hacia Venezuela. “Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre”, advirtió.

Las tensiones retóricas se intensificaron luego de que, desde el Despacho Oval, Trump reiterara que mantiene “todas las opciones sobre la mesa” respecto a la situación venezolana. El presidente de EEUU volvió a acusar a Maduro de actuar contra los intereses de su país y lo responsabilizó de permitir el ingreso de miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en territorio estadounidense.

El domingo previo, Trump ya había dejado entrever la posibilidad de retomar contactos formales, señalando que “Venezuela quiere hablar” y que existe un asunto pendiente que podría ameritar discusiones bilaterales. Aunque no detalló los términos de ese eventual diálogo, sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos países.

Embed - Con Maduro + | Nicolás Maduro | Programa 97

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar