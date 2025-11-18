Extrabajadores de Claldy harán huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva a inicios de diciembre

La FTIL señala que la empresa CLALDY fue beneficiada por el cobro de recursos públicos y fondos del Estado, que, según la Federación, debieron haber sido destinados a la reconversión de la industria y no a los despidos. La FTIL acusa a CLALDY de haber resuelto el despido de decenas de trabajadores sindicalizados, lo que consideran que contraviene la Constitución de la República y la Ley de Libertad Sindical.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ha expresado su solidaridad con los trabajadores despedidos y ha manifestado su compromiso a realizar los "máximos esfuerzos posibles" para encontrar soluciones que eviten una medida de huelga de hambre.

Comunicado completo: