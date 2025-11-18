La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió el lunes un comunicado en el que anunció que ha mantenido una reunión con una delegación de trabajadores despedidos de la empresa CLALDY, todos ellos integrantes del sindicato TUCLA.
Cuando yo digo yogur...
Extrabajadores de Claldy harán huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva a inicios de diciembre
Los extrabajadores de Claldy instalarán una carpa en Plaza Independencia; FTIL busca soluciones para evitar que los extrabajadores realicen huelga de hambre.