Sindicales Claldy | Torre Ejecutiva

Cuando yo digo yogur...

Extrabajadores de Claldy harán huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva a inicios de diciembre

Los extrabajadores de Claldy instalarán una carpa en Plaza Independencia; FTIL busca soluciones para evitar que los extrabajadores realicen huelga de hambre.

Según lo comunicado por la delegación a la Mesa Nacional de la FTIL, en el marco de la profundización de sus medidas de lucha, los trabajadores han resuelto iniciar una huelga de hambre en Montevideo, a partir del 1° de diciembre. Esta medida se llevará a cabo en una carpa que instalarán frente a la Torre Ejecutiva.

Los trabajadores despedidos señalan que mantienen desde hace casi cien días una carpa frente a la planta de Claldy de Young, si bien aún no se han encontrado soluciones que impliquen la restitución de los puestos de trabajo.

La FTIL señala que la empresa CLALDY fue beneficiada por el cobro de recursos públicos y fondos del Estado, que, según la Federación, debieron haber sido destinados a la reconversión de la industria y no a los despidos. La FTIL acusa a CLALDY de haber resuelto el despido de decenas de trabajadores sindicalizados, lo que consideran que contraviene la Constitución de la República y la Ley de Libertad Sindical.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ha expresado su solidaridad con los trabajadores despedidos y ha manifestado su compromiso a realizar los "máximos esfuerzos posibles" para encontrar soluciones que eviten una medida de huelga de hambre.

Comunicado completo:

