Trump logró el respaldo de la ONU para su plan en Gaza

“Junta de paz”

Uno de los puntos centrales es la conformación de una “junta de paz” que será presidida directamente por Donald Trump. Ese órgano tendrá la autoridad final sobre las decisiones relativas al gobierno en la Franja, en un esquema que Washington considera imprescindible para dirigir la transición política y avanzar hacia una eventual retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. El proyecto también contempla, en su fase última, la posible creación de un Estado palestino.