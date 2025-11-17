Trump afirma estar dispuesto a dialogar con Maduro

"No, no lo descarto. No descarto nada. Simplemente tenemos que ocuparnos de Venezuela", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval al ser consultado sobre si había descartado el envío de tropas estadounidenses a Venezuela.

Despliegue frente a Venezuela

El 11 de noviembre, el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford llegó al área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU en medio de un creciente despliegue militar estadounidense en la región y una campaña de ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico.

En respuesta, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció que el país había movilizado a cerca de 200.000 efectivos, aeronaves y recursos navales en un ejercicio defensivo denominado "Plan Independencia 200".

Desde principios de setiembre, Trump ha autorizado varios ataques contra presuntos buques de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico: hasta noviembre, los ataques habían destruido decenas de embarcaciones y causado al menos 76 muertos.

En octubre, el diario estadounidense The New York Times informó que la administración Trump autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones sigilosas en Venezuela, incluyendo ataques mortales dentro del país, intensificando así la campaña contra el Gobierno de Maduro.

(Sputnik)