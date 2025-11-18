¿Qué le respondió Maduro a Trump?

Las tensiones retóricas se intensificaron luego de que, desde el Despacho Oval, Trump reiterara que mantiene “todas las opciones sobre la mesa” respecto a la situación venezolana. El presidente de EEUU volvió a acusar a Maduro de actuar contra los intereses de su país y lo responsabilizó de permitir el ingreso de miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en territorio estadounidense.

El domingo previo, Trump ya había dejado entrever la posibilidad de retomar contactos formales, señalando que “Venezuela quiere hablar” y que existe un asunto pendiente que podría ameritar discusiones bilaterales. Aunque no detalló los términos de ese eventual diálogo, sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos países.