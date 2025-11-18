El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió públicamente a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó la posibilidad de entablar conversaciones con Caracas. Desde su programa semanal Con Maduro +, transmitido por Venezolana de Televisión, el mandatario venezolano afirmó que está dispuesto a un encuentro directo con su par estadounidense: “El que quiera hablar con Venezuela, se hablará, face to face, cara a cara, sin ningún problema”.
Dispuesto a dialogar
¿Qué le respondió Maduro a Trump?
Maduro afirmó que está dispuesto a un encuentro directo con Trump, incluso con el despliegue militar estadounidense activo cerca de Venezuela.