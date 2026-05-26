Nacional se juega la última bala ante Coquimbo por un lugar en la Sudamericana

Las dudas del entrenador

Jorge Bava aún tiene dudas con respecto al equipo que va a parar en cancha. Ya está confirmado que hay dos jugadores que no estarán ante los chilenos. Lucas Rodríguez y Maximiliano Silvera lesionados, se quedarán fuera de la convocatoria.

Desde la sanidad del club no han informado que tipo de lesiones tienen tanto el volante como el delantero, pero según pudimos averiguar, es una fatiga muscular en ambos casos y no llega a ser desgarro. Por eso, Nacional toma recaudos y prefiere no arriesgarse.

Las dudas del técnico pasa por quienes entrarán por los dos jugadores. El juvenil Juan Ignacio García, de buen partido ante Albion, seguiría como titular. Habrá que ver si el entrenador decide colocar a Luciano Boggio para acompañar al juvenil o sigue con Agustín Dos Santos y Boggio espera en el banco de suplentes.

También hay alguna duda en el lateral derecho. Nicolás Ojito Rodríguez y Emiliano Ancheta pelean por un lugar en el once inicial en el lateral derecho.

Tampoco está claro quién acompaña a Maxi Gómez en la delantera. Los que corren con mayor chance es Gonzalo Carneiro.

Así las cosas, el once sería con Luis Mejía, Nicolás Rodríguez o Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Juan Ignacio García o Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Gonzalo Carneiro, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Premio consuelo

Para llegar a la Copa Sudamericana, Nacional debe de ganar y esperar que Universitario no le gane a Deportes Tolima. En estos momentos la tabla dice que, Coquimbo ya clasificado esta con 10 puntos. Deportes Tolima con 7 en segundo lugar, Universitario y Nacional están los dos con 5 puntos. Pero el equipo peruano tiene un saldo de - 1 en goles mientras que Nacional tiene un - 3. Si

Si Nacional empata tiene una chance para ser tercero en el grupo, para lo que depende que Tolima le gane a Universitario en Perú.