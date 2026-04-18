Teologia Trumpista: El nuevo orden mundial según Peter Thiel

En otras palabras, tras la ilustración y el optimismo positivista, el siglo XX mostró que la razón, la ciencia y la tecnología también podían generar monstruos y, eventualmente, la posibilidad cierta de la autodestrucción de la humanidad. En la actualidad, esos mismos temores se esparcen a través de las redes y, salvo sus principales impulsores, parecieran ser mayoritarias las voces que, apresuradamente o no, ven una catástrofe inminente y hasta el surgimiento de un mundo posthumano en el peor de los sentidos posibles. Para Thiel, entonces, la llegada del Armagedón es uno de los desenlaces posibles. En todo caso, que éste pueda anunciarse por una red social y que pueda adoptar formas tales como “esta noche una civilización entera morirá” mientras el resto de los mortales observamos como espectadores incrédulos y continuamos con nuestras anodinas vidas intercalando videos de 15 segundos de gatos, goles y fines del mundo, es un detalle. Lamento la falta de épica, pero es muy probable que el final de nuestra existencia no nos sorprenda luchando heroicamente sino perdiendo el tiempo.

¿Qué hacer frente a este escenario? Para Thiel el remedio puede ser peor que la enfermedad a tal punto que por evitar el Armagedón es probable que le demos lugar al Anticristo. Por tal, entiende, ni más ni menos que la posibilidad de un Estado mundial que, sin oposición posible y sin un “afuera”, se caracterice por una vigilancia extrema, la regulación total de la tecnología en manos de los burócratas y la eliminación de la libertad en nombre de la seguridad. Obviamente allí las referencias son Maquiavelo, Hobbes y Schmitt, entre otros, contra la tradición universalista kantiana que bien encarnaba el recientemente fallecido Jürgen Habermas.

Para Thiel, entonces, el Anticristo del Estado total, vigilante e hiperregulatorio llegará de la mano del miedo al Armagedón y dirá que viene a salvarnos en nombre del Bien. Sí, para Thiel, el Anticristo es progresista y Woke.

Por último, un concepto enigmático, utilizado por el ya mencionado Schmitt, y que aparece en la Segunda Epístola a los Tesalonicenses, atribuida a San Pablo, es el Katechón, el cual podemos interpretar como aquello que retiene al mal, lo que lo demora. Este punto es interesante porque el katechón no elimina el final, pero lo pospone y a lo largo de la historia son muchos los que han sido candidatos a katechón (como muchos otros los que han sido Anticristos, a decir de Thiel, por ejemplo, Alejandro Magno y Napoléon por su pretensión totalizante).

Para Thiel, “no hay nada más aceleracionista que el katechón” lo cual debe interpretarse como una llamada a la acción: hay que actuar para evitar el falso dilema Armagedón/Anticristo. De modo que no se trata de una perspectiva conservadora de un regreso a cierto estadio anterior en la historia de la humanidad, ni tampoco es que Thiel sea un ludita. De hecho, aquello que retiene el mal puede ser una salida hacia adelante que incluya a la tecnología, aunque, claro, no de un modo desenfrenado y peligroso como para derivar en el fin de la humanidad.

Al igual que los Anticristos, el katechón varía en el tiempo y Thiel resalta allí el rol jugado por el imperio romano, la Iglesia y los Estados modernos, por ejemplo. Y este elemento nos traslada a la discusión actual que el propio Thiel deja abierta y que se actualiza dramáticamente en este momento de guerra entre Estados Unidos/Israel e Irán.

Es que, de lo indicado por nuestro autor, se puede inferir que Estados Unidos puede ser tanto el katechón como el vector hacia el Anticristo. En otras palabras, si prevaleciese la lógica globalista, tal como sucediera bajo los gobiernos demócratas, Estados Unidos se transformaría en el principal impulsor de un Estado global; pero al mismo tiempo, en un guiño a la administración Trump, y más allá de que en la actualidad Thiel parezca algo distanciado comparado con lo que fuera un apoyo abierto algunos años atrás, Estados Unidos con una lógica MAGA también podría ser lo que venga a quebrar lo que parecía una tendencia irreversible hacia la homogeneidad y un gobierno supranacional.

Hay algo de especulación de mi parte porque se trata aquí de una reconstrucción de intervenciones públicas de quien también fuera el creador de Paypal, pero aunque a priori parezca una salida soberanista de reivindicación de un orden internacional “realista” en el que no existan instancias superiores a los Estados particulares, lo cierto es que Thiel no deja de ser un libertario que también entiende que la dinámica de los Estados librados a su naturaleza podría desencadenar una disputa que derive en el Armagedón. Con todo, y siempre desde una lógica de lo provisorio y lo contingente, un Estados Unidos MAGA que irradie defensa de los Estados nacionales contra la globalización, pareciera ser el mal menor frente al peligro de un Estado único.

Expuestas sucintamente las principales categorías, podemos ahora pensar los movimientos de Trump y Estados Unidos en estas coordenadas. Por lo pronto, el ataque a Irán desdibuja el relato que Trump había forjado, en la línea del republicanismo aislacionista, de “el hombre que venía a terminar con las guerras” y que hasta se molestaba por no recibir el Nobel de la paz. Parece una eternidad pero esto ocurrió apenas unos meses atrás.

Asimismo, ¿podemos pensar de manera sensata que Trump pretende reubicar a Estados Unidos en el centro del mundo como sucedió durante buena parte del siglo XX? Más bien, Trump parece ir hacia adelante para no seguir perdiendo terreno frente a un mundo que avanza necesariamente hacia una lógica multilateral. Al mismo tiempo, una crítica que los universalistas bien podrían hacerle a Thiel podría resumirse así: el Armagedón está llegando por la desregulación sobre las grandes tecnológicas en connivencia con el propio Estado y por haber roto el sistema de reglas internacional. No será la IA o, en todo caso, será una IA militar al servicio de los intereses desbocados de uno o de varios Estados lo que puede derivar en el fin de civilizaciones y en el fin de la propia humanidad.

Y, sin embargo, Thiel parece estar en lo cierto cuando da a entender que la dinámica globalista (que el trumpismo ataca de diversas maneras) puede ser interpretada como un falso salvador. Es más, la alocada hiperactividad de Trump actuando un día en Venezuela, mañana en Cuba, ayer en Irán, amenazando a Canadá, a Groenlandia, etc., también podría leerse como ese elemento activo del katechón que, para poder contener, avanza en un nuevo orden mundial dominado por un conjunto de civilizaciones que mantendrán entre sí un cierto equilibrio inestable mientras, eventualmente, se reparten áreas de influencia.

Con los distintos escenarios sobre la mesa y múltiples interpretaciones a partir de los conceptos controvertidos que propone Thiel para leer el mundo contemporáneo, habrá que decir que, más allá de algunas lecturas personales e hipótesis, en consonancia con los tiempos que corren, no creo poder aportar más que muchas dudas. Quizás la principal característica de la teología trumpista sea, al fin de cuentas, su imprevisibilidad. Más que certezas, entonces, se trataría de una teología de la incertidumbre.

Dante Augusto Palma para Disidentia