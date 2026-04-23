El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este jueves 23 de abril el tono frente a Irán al ordenar al Ejército “disparar y matar” cualquier embarcación iraní que bloquee el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo. La decisión se produce apenas dos días después de que Washington anunciara la extensión “indefinida” de una tregua con la República Islámica, en un giro que evidencia la fragilidad del entendimiento entre ambos países.
Se recrudece la tensión regional
Trump ordenó al Ejército "disparar y matar" a embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz
Trump ordenó al Ejército de EEUU disparar y matar embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto bilateral.