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Internacionales |

Se recrudece la tensión regional

Trump ordenó al Ejército "disparar y matar" a embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz

Trump ordenó al Ejército de EEUU disparar y matar embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto bilateral.

Trump ordenó al Ejército de EEUU disparar y matar embarcaciones iraníes.

Trump ordenó al Ejército de EEUU disparar y matar embarcaciones iraníes.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este jueves 23 de abril el tono frente a Irán al ordenar al Ejército “disparar y matar” cualquier embarcación iraní que bloquee el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo. La decisión se produce apenas dos días después de que Washington anunciara la extensión “indefinida” de una tregua con la República Islámica, en un giro que evidencia la fragilidad del entendimiento entre ambos países.

El estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de petróleo, atraviesa actualmente una situación de máxima tensión con un doble bloqueo, por un lado, la presión militar estadounidense y, por otro, las acciones de Teherán, que ha reforzado su presencia y control en la zona. Según estimaciones del Pentágono citadas por medios estadounidenses, la eventual limpieza de minas colocadas por Irán podría demandar al menos seis meses, lo que prolongaría el impacto sobre el comercio energético internacional.

Nuevos frentes diplomáticos

En paralelo, la crisis regional suma nuevos frentes diplomáticos. Representantes de Líbano e Israel mantendrán conversaciones en Washington con el objetivo de extender la tregua vigente, que expira el próximo domingo. Mientras Beirut intenta consolidar el alto el fuego, Israel plantea avanzar hacia una cooperación conjunta contra Hezbolá, organización que mantiene una fuerte influencia en el sur libanés.

Desde Hezbolá, el legislador Hassan Fadlallah advirtió que cualquier extensión del acuerdo dependerá de que Israel cumpla “en su totalidad” los compromisos asumidos, reflejando la desconfianza persistente entre las partes.

En el plano internacional, Francia elevó el tono tras la muerte de dos soldados de sus fuerzas desplegadas en misiones de paz de la ONU, calificando el hecho como un crimen de guerra. El incidente añade presión a una comunidad internacional que observa con preocupación la escalada simultánea en distintos puntos de Medio Oriente.

Por su parte, Irán confirmó avances en su estrategia sobre el estrecho de Ormuz. El vicepresidente de su Parlamento informó que Teherán ya recibió los primeros ingresos derivados de los derechos de paso impuestos a embarcaciones que transitan por la zona, una medida que refuerza su control económico y político sobre esta vía marítima.

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