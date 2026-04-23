Trump ordenó al Ejército "disparar y matar" a embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz

Desde Hezbolá, el legislador Hassan Fadlallah advirtió que cualquier extensión del acuerdo dependerá de que Israel cumpla “en su totalidad” los compromisos asumidos, reflejando la desconfianza persistente entre las partes.

En el plano internacional, Francia elevó el tono tras la muerte de dos soldados de sus fuerzas desplegadas en misiones de paz de la ONU, calificando el hecho como un crimen de guerra. El incidente añade presión a una comunidad internacional que observa con preocupación la escalada simultánea en distintos puntos de Medio Oriente.

Por su parte, Irán confirmó avances en su estrategia sobre el estrecho de Ormuz. El vicepresidente de su Parlamento informó que Teherán ya recibió los primeros ingresos derivados de los derechos de paso impuestos a embarcaciones que transitan por la zona, una medida que refuerza su control económico y político sobre esta vía marítima.