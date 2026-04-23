"La teoría del derrame no camina": impresiones sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo

"La teoría del derrame no camina"

¿Cómo se construye ese crecimiento sostenido de la calidad de vida? Ya no hay que discutirlo más, todos estamos de acuerdo. La teoría del derrame no camina, no caminó durante 40 años”, señaló. Es decir, el crecimiento por sí solo no garantiza mejoras en el bienestar general.

El problema, entonces, no es conceptual sino práctico. A pesar de ese consenso, el discurso económico sigue girando en torno a la necesidad de ser más competitivos, más productivos, de agregar valor. Para un país pequeño como Uruguay, ese camino parece inevitable. Pero los indicadores, advirtió, no muestran avances claros en esa dirección, ni mucho menos en su traducción en bienestar generalizado.

Crecimiento y bienestar

La Estrategia Nacional de Desarrollo enfrenta así una tensión central, cómo articular competitividad, productividad y sostenibilidad sin reproducir esquemas que ya demostraron sus límites. Sutz subraya que estos objetivos no pueden pensarse por separado. La mejora económica no puede lograrse a costa del deterioro ambiental, ni postergando la reparación de daños para más adelante. La sustentabilidad debe ser simultánea, no correctiva.

A esta complejidad se suma la dimensión social. No basta con crecer mejor ni con producir de forma más eficiente, el desafío es que ese proceso impacte de manera directa en la calidad de vida, particularmente de quienes están en posiciones más vulnerables. Allí es donde, según plantea, la academia puede aportar, desde el conocimiento, herramientas para que esa articulación sea posible.