UE prepara una ley para limitar las redes sociales a menores de 13 años: así funcionará

Entre los 13 y los 15 años, el acceso estará restringido. Los adolescentes podrán utilizar perfiles propios, pero deberán tratarse de minicuentas supervisadas por sus padres, con funciones limitadas y herramientas destinadas, entre otras cuestiones, a controlar el tiempo de uso.

A partir de los 15 años, los adolescentes podrán utilizar las redes sociales sin las limitaciones previstas para las franjas anteriores. Sin embargo, hasta cumplir los 18 años, las plataformas deberán ofrecer un diseño adaptado y con mayores medidas de seguridad.

La propuesta busca así establecer un "enfoque gradual y diferenciado", según explicó Von der Leyen, bajo la premisa de que cada etapa de la adolescencia presenta necesidades y riesgos diferentes.

Las plataformas deberán comprobar la edad

Uno de los principales cambios será convertir el límite de edad en una obligación legal verificable. Actualmente, muchas plataformas establecen edades mínimas para registrarse, pero los menores pueden sortearlas declarando una edad falsa.

Con la nueva legislación, la responsabilidad recaería también sobre las propias empresas tecnológicas, que deberán demostrar que cuentan con mecanismos adecuados para proteger a los menores.

Von der Leyen cuestionó además el diseño de determinadas funciones de las plataformas, al considerar que pueden favorecer comportamientos adictivos y exponer a los niños a contenidos extremos.

La presidenta de la Comisión Europea también alertó sobre el uso de imágenes de menores para generar contenidos sexualizados mediante inteligencia artificial y defendió que las plataformas sean las responsables de demostrar que sus servicios ofrecen condiciones seguras para niños y adolescentes.

Ciberacoso, sueño y salud mental

La iniciativa europea parte también de la preocupación por los efectos que puede tener el uso intensivo de las redes sociales durante la infancia y la adolescencia.

Durante su discurso, Von der Leyen mencionó problemas como la pérdida de sueño, la ansiedad y las autolesiones, además de referirse a casos de ciberacoso con consecuencias fatales.

Como ejemplo, recordó el caso de Oléa, una adolescente de 14 años que murió después de sufrir ciberacoso. Su madre sostuvo que su hija podría seguir viva si no hubiera estado expuesta a las redes sociales.

La Comisión Europea deberá ahora presentar los detalles de la propuesta y avanzar en el proceso legislativo que determinará cómo se aplicarán en la práctica las nuevas restricciones.

Von der Leyen también pidió cautela con la IA

Durante su intervención, la presidenta de la Comisión Europea también se refirió al desarrollo de los modelos más avanzados de inteligencia artificial, conocidos como modelos de frontera.

Von der Leyen respaldó la posibilidad de ralentizar su desarrollo por razones de seguridad y citó las advertencias realizadas por responsables de empresas tecnológicas que trabajan en estos sistemas.

En ese contexto, defendió la Ley de IA europea como una herramienta para establecer salvaguardas frente a los riesgos asociados al avance de esta tecnología.