La guerra que se avecina

El segundo eje: la UE, Gran Bretaña y los globalistas en Estados Unidos (principalmente el Partido Demócrata) contra Rusia y en apoyo del régimen de Kiev. Se trata de una guerra muy real y brutal, en la que la mayoría de los países europeos (con la excepción de Hungría y Eslovaquia) se preparan para participar directamente. El Partido Demócrata en Estados Unidos promueve precisamente esta guerra; para este bando, Ucrania es la prioridad.

El objetivo principal de ambos polos es crear una brecha entre Irán y Rusia para que estas dos potencias no se den cuenta de que están luchando contra el mismo enemigo.

Y la principal queja de Estados Unidos e Israel contra la UE y los globalistas, al igual que la principal queja de la UE y los globalistas contra Estados Unidos e Israel, es precisamente que están librando dos guerras contra dos oponentes de la civilización de Epstein al mismo tiempo, en lugar de primero una y luego la otra.

Mientras la guerra con Irán se prolonga, Israel se convierte gradualmente en Gaza y la economía mundial se derrumba debido al cierre del estrecho de Ormuz (en algunos países ya se han producido cortes de suministro energético), los globalistas se han vuelto contra Trump, a quien consideran que está «traicionando a Ucrania» y desviando la atención del principal enemigo: Rusia.

Esta postura la promueven las redes de Soros, que en general odian a Trump y a Netanyahu. Pero es importante tener en cuenta que quienes atacan con mayor ferocidad a Trump e Israel por la guerra con Irán no están en contra de la guerra en general, sino que están a favor de una guerra con Rusia.

Casi todas las fuerzas europeas y países enteros que se han alzado contra Netanyahu simplemente exigen un cambio de prioridades a favor del régimen de Zelensky. En Estados Unidos, los demócratas lo proclaman a los cuatro vientos. Irán y Rusia entienden perfectamente que la cuestión no es quién en Occidente está a favor y quién en contra de la guerra, sino en quién quiere Occidente centrarse primero. Esto significa, sencillamente, que después se centrarán en el otro. Nadie se hace ilusiones.

Y, por supuesto, Rusia e Irán luchan del mismo lado, contra el mismo enemigo. Ninguna acción superficial cambia la esencia de la Tercera Guerra Mundial. La niebla de la guerra. Las negociaciones. Las distracciones. Humo y espejuelos.

Lo fundamental ahora es impedir que el enemigo —Occidente en su conjunto, la civilización de Epstein— nos derrote uno a uno. Debemos entrar en guerra cuanto antes y con la mayor contundencia posible. Apoyemos a nuestros amigos y aliados, convenzamos a los indecisos y instauremos a la sociedad en estado de emergencia.

Un ejemplo muy claro es la guerra de información que libra Irán, la cual está ganando de manera brillante. Esto es simplemente una observación.

Paciencia china

Mucho depende de China. Ha estado esperando, pero ya ha desatado su última arma psicológica: el profesor Jiang Xueqin. Ataca las conciencias de los analistas globales con sus predicciones. Nada mal. Por primera vez, los intelectuales chinos han empezado a hablar de la conspiración sionista, la escatología, los eruditos observantes del sábado, Jacob Frank, los Illuminati, la gran geopolítica y las élites capitalistas globales. El pensamiento estratégico de China está tomando forma. Basta de estrategias de «ganar-ganar» o «panda». Las cosas se llaman por su nombre.

Pekín atacará Taiwán, pero no está claro cuándo. Si espera a que otras fuerzas de la multipolaridad se debiliten o, Dios no lo quiera, caigan, China no quedará sola. Por lo tanto, es mejor atacar ahora, abriendo un tercer frente. Contra el mismo enemigo. Exactamente el mismo.

El enemigo se está preparando, pero aún no está listo para librar tres guerras simultáneamente. Y si algún otro país del mundo multipolar abriera un frente adicional, las fuerzas enemigas se extenderían por todo el planeta. Ha llegado el momento de lanzar una revuelta global contra la dictadura de Baal. Ya se ha expuesto lo suficiente.

No es casualidad que Peter Thiel, el artífice del ascenso de Trump, esté recorriendo el mundo dando conferencias sobre el Anticristo. Todos han visto la verdadera cara de Occidente: Epstein. Son las niñas iraníes asesinadas, son las decenas de miles de niños en Gaza. Nadie puede decir: «No lo sabía, no lo vi, no estaba al tanto». Esa excusa ya no sirve. Todos lo vieron y todos lo saben, y si aún no están luchando de nuestro lado, entonces están, en esencia, del lado del enemigo. Y se convierten en objetivos legítimos.

El enigma latinoamericano

Latinoamérica parece ser el eslabón más débil. La vergonzosa renuncia a las ideas de la Revolución y al legado de Chávez por parte de los patéticos cobardes del gobierno venezolano es deprimente. Nadie llamará a sus hijas «Delcy» en los siglos venideros. Incluso el apellido «Rodríguez» ha quedado gravemente dañado. Lula y Brasil, así como México y Colombia, están haciendo algo para ayudar a Cuba, pero no se atreven a desafiar directamente a Estados Unidos. Tienen miedo. Pero ya no tiene sentido tener miedo: es demasiado tarde.

En África, destacan los países de la Asociación del Sahel (Burkina Faso, Níger y Malí), la orgullosa Etiopía y otros regímenes que no se han doblegado ante la civilización de Baal (República Centroafricana, parte de Sudáfrica). Esto inspira un optimismo cauteloso.

El mundo islámico sunita está dividido, sus líderes son corruptos y están integrados en el archipiélago de Epstein, las masas están corrompidas por el estúpido salafismo y el wahabismo, que inducen a los musulmanes a desahogar su ira contra inocentes y a defender los intereses de Estados Unidos e Israel.

Pakistán e Indonesia mantienen una posición relativamente soberana (aunque tienen su propia guerra con los talibanes pastunes).

En cuanto a los sionistas, Erdoan es el siguiente en la lista para ser eliminado, pero vacilará (como de costumbre).

India, pilar de la multipolaridad y Estado civilizatorio, se encuentra en una posición difícil. Nueva Delhi considera a China su principal rival regional, y Modi y el movimiento Hindutva que lo rodea ven al Islam con gran recelo.

Esto está empujando a la India hacia una alianza con Estados Unidos e Israel, aunque difícilmente cabe esperar una política más activa en este ámbito.

Corea del Norte parece el país más adecuado, y Japón el más inadecuado.

La Tercera Guerra Mundial se libra entre quienes desean preservar y fortalecer la hegemonía del Occidente colectivo a toda costa (ya sea bajo su desenfrenada fachada trumpista y sionista, o bajo el modelo globalista europeo) y la humanidad multipolar, es decir, nosotros. Ya está en marcha. En pleno apogeo.

Por supuesto, uno puede seguir fingiendo que nada de esto está sucediendo.

¿Pero por qué?