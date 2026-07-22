Falleció este martes Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones, lo que generó conmoción a nivel departamental y nacional. Tras conocerse el fallecimiento de la jerarca, el Gobierno de Canelones decretó duelo oficial sin cese de actividades.
"Un valioso legado"
Conmoción por el fallecimiento de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones
La dirigente del MPP, Nathali Muniz, había sido designada la semana pasada para presidir la Junta Departamental durante el período 2026-2027.