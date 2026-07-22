Conmoción por el fallecimiento de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones

En el comunicado con el que anunció la noticia, la Intendencia expresó que cumplía "con el penoso deber de informar el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental, Nathali Muniz", y transmitió sus condolencias a "su familia y colegas ediles". Además, destacó que "su compromiso con el servicio público y su dedicación al departamento permanezcan como un valioso legado".