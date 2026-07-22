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Política Nathali Muniz |

"Un valioso legado"

Conmoción por el fallecimiento de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones

La dirigente del MPP, Nathali Muniz, había sido designada la semana pasada para presidir la Junta Departamental durante el período 2026-2027.

&nbsp;Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones.

 Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones.

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Falleció este martes Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental de Canelones, lo que generó conmoción a nivel departamental y nacional. Tras conocerse el fallecimiento de la jerarca, el Gobierno de Canelones decretó duelo oficial sin cese de actividades.

En el comunicado con el que anunció la noticia, la Intendencia expresó que cumplía "con el penoso deber de informar el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental, Nathali Muniz", y transmitió sus condolencias a "su familia y colegas ediles". Además, destacó que "su compromiso con el servicio público y su dedicación al departamento permanezcan como un valioso legado".

Muniz había sido electa edila por el Movimiento de Participación Popular (MPP) en 2020 y desarrolló funciones en el gobierno departamental durante dos períodos consecutivos. La semana pasada había sido designada presidenta de la Junta Departamental para el período 2026-2027.

FA Canelones: "Una compañera de todas las horas"

El Frente Amplio de Canelones también manifestó su pesar a través de un comunicado. "Con profunda tristeza despedimos a la querida compañera Nathali Muniz. El Frente Amplio de Canelones pierde a una compañera de todas las horas, militante social y política, una luchadora que ponía el corazón en cada causa y por sobre todo una gran madre", expresó la fuerza política.

El mensaje concluye con un saludo a su entorno: "A su familia, amigos/as y compañeros/as un fuerte y apretado abrazo en este difícil momento".

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