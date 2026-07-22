Gambera contra la cumbre de Rubio: "El título ya era malo, pero después fue peor"

Gambera afirmó que el resultado del encuentro era previsible por el perfil político de la administración estadounidense. "Si a vos te convoca un gobierno que no tiene ningún empacho en tener una política genocida contra varios pueblos, pero en los últimos tiempos, más todavía con el pueblo cubano, obviamente ese gobierno uno ya lo adivina de antemano".

En ese sentido, aseguró que dentro de la CARIFA no existen discrepancias respecto a este tema. "La CARIFA no tuvo una reunión después de estos hechos. Y yo igual me animo a decir que en la CARIFA no hay ni dos opiniones. Es esta que se conoce, la opinión del Frente Amplio, y es esta opinión que estoy dando".

Críticas al discurso de Marco Rubio

Durante la entrevista, Gambera también cuestionó la forma en que, a su entender, la administración estadounidense vincula distintos fenómenos bajo una misma categoría. "Él, haciendo esa tabla rasa que hacen ellos, hasta junta las palabras. Porque últimamente para ellos es común y corriente hablar de narcoterrorismo como si fuera todo lo mismo, de acusar a diestra y siniestra de narcoterrorismo a quien opine diferente de ellos".

Asimismo, señaló que Estados Unidos evita revisar su propia responsabilidad en el fenómeno del narcotráfico. "No hacen la más mínima autocrítica de que una de las puntas del narcotráfico es, ni más ni menos, que el mayor consumo del mundo, que es el consumo que tiene Estados Unidos. Y yo sobre eso no veo que se mueva un dedo".

El presidente de la CARIFA reiteró que el desenlace del encuentro no lo sorprendió y afirmó que la representación uruguaya no debió asistir. "Todo eso no nos extraña para nada. No adivinamos nada. Sí imaginábamos que iba a ser por ese lado. Y por eso es que creo que no fue una buena decisión haber ido ahí".