El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), Fernando Gambera, cuestionó la participación del gobierno uruguayo en la cumbre de extrema derecha; “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” convocada el pasado 16 de julio en Washington por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar lo que la administración de Donald Trump definió como el resurgimiento del terrorismo transnacional de "extrema izquierda".
En Legítima Mañana
Gambera contra la cumbre de Rubio: "El título ya era malo, pero después fue peor"
El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), Fernando Gambera, respaldó la declaración de la Mesa Política y sostuvo que la convocatoria terminó convirtiéndose en una instancia para estigmatizar a quienes piensan diferente.