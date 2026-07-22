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Política Cumbre | Gambera | críticas

En Legítima Mañana

Gambera contra la cumbre de Rubio: "El título ya era malo, pero después fue peor"

El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), Fernando Gambera, respaldó la declaración de la Mesa Política y sostuvo que la convocatoria terminó convirtiéndose en una instancia para estigmatizar a quienes piensan diferente.

Uruguay no debió asistir a la cumbre convocada por Marco Rubio.

Uruguay no debió asistir a la cumbre convocada por Marco Rubio.
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El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), Fernando Gambera, cuestionó la participación del gobierno uruguayo en la cumbre de extrema derecha; “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” convocada el pasado 16 de julio en Washington por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar lo que la administración de Donald Trump definió como el resurgimiento del terrorismo transnacional de "extrema izquierda".

Entrevistado en Legítima Mañana de Caras y Caretas, Gambera aclaró que su posición está en línea con la resolución adoptada por la Mesa Política del Frente Amplio. "Más que cómo lo veo yo y más como lo ve la CARIFA, hay claramente una toma de posición y una declaración pública de la dirección del Frente Amplio, de la Mesa Política, que es más importante que cualquier opinión personal, como la mía o la de la propia Comisión de Asuntos Internacionales, diciendo que no se debió haber participado y, de alguna manera, rechazando ese ámbito".

El dirigente sostuvo que el contenido de la reunión fue incluso más grave que la propia convocatoria. "Es bueno que hayas leído el título, porque lo otro es que nada tiene que ver el título con el que se convoca esa reunión —que ya es malo de por sí— con lo que después ahí pasó y con lo que despachó y desarrolló Marco Rubio, peor todavía".

Gambera afirmó que el resultado del encuentro era previsible por el perfil político de la administración estadounidense. "Si a vos te convoca un gobierno que no tiene ningún empacho en tener una política genocida contra varios pueblos, pero en los últimos tiempos, más todavía con el pueblo cubano, obviamente ese gobierno uno ya lo adivina de antemano".

En ese sentido, aseguró que dentro de la CARIFA no existen discrepancias respecto a este tema. "La CARIFA no tuvo una reunión después de estos hechos. Y yo igual me animo a decir que en la CARIFA no hay ni dos opiniones. Es esta que se conoce, la opinión del Frente Amplio, y es esta opinión que estoy dando".

Críticas al discurso de Marco Rubio

Durante la entrevista, Gambera también cuestionó la forma en que, a su entender, la administración estadounidense vincula distintos fenómenos bajo una misma categoría. "Él, haciendo esa tabla rasa que hacen ellos, hasta junta las palabras. Porque últimamente para ellos es común y corriente hablar de narcoterrorismo como si fuera todo lo mismo, de acusar a diestra y siniestra de narcoterrorismo a quien opine diferente de ellos".

Asimismo, señaló que Estados Unidos evita revisar su propia responsabilidad en el fenómeno del narcotráfico. "No hacen la más mínima autocrítica de que una de las puntas del narcotráfico es, ni más ni menos, que el mayor consumo del mundo, que es el consumo que tiene Estados Unidos. Y yo sobre eso no veo que se mueva un dedo".

El presidente de la CARIFA reiteró que el desenlace del encuentro no lo sorprendió y afirmó que la representación uruguaya no debió asistir. "Todo eso no nos extraña para nada. No adivinamos nada. Sí imaginábamos que iba a ser por ese lado. Y por eso es que creo que no fue una buena decisión haber ido ahí".

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