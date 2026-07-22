Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad incautaciones |

tráfico de estupefacientes

Gran operativo en Peñarol: siete detenidos, drogas, armas y dinero

Las actuaciones fueron realizadas tras tareas de inteligencia para desarticular bocas de venta de drogas, informó el Ministerio del Interior.

Drogas, armas y dinero incautado durante operativo en Peñarol.&nbsp;

Drogas, armas y dinero incautado durante operativo en Peñarol. 

 Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La Policía realizó cinco allanamientos simultáneos en el barrio Peñarol que terminaron con siete personas detenidas, dos requeridos por la Justicia ubicados y la incautación de drogas, armas, dinero y otros elementos. La información fue difundida por el Ministerio del Interior, que indicó que el procedimiento se llevó adelante tras tareas de inteligencia para identificar puntos de venta de estupefacientes y a sus responsables.

El operativo se desarrolló durante la tarde del martes 21 de julio y contó con la participación de la Dirección de Información Táctica y la Dirección de Investigaciones y Operaciones Especiales (DIGOE). Como resultado de las actuaciones, dos personas que figuraban como requeridas fueron derivadas a las dependencias correspondientes.

Incautaciones

Durante los procedimientos, la Policía incautó 2.117,54 gramos de sustancia vegetal, además de una sustancia amarillenta acondicionada en varios envoltorios, elementos utilizados para la manipulación de droga y una balanza de precisión.

También fueron encontrados dos armas de fuego, más de un centenar de cartuchos de diferentes calibres —entre ellos 9 mm y calibre 32—, una camioneta, $47.710 uruguayos, US$ 6.540, diez teléfonos celulares, dos drones, un DVR y varias piezas de joyería.

Uno de los allanamientos tuvo además una particularidad: los efectivos encontraron un ejemplar hembra de mono capuchino, una especie silvestre que no es autóctona del país. Ante esa situación, se dio intervención al Ministerio de Ambiente para su retiro y evaluación.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno, que ordenó su traslado a la sede judicial, además de disponer pericias sobre las sustancias incautadas, análisis balísticos de las armas encontradas y el estudio de los teléfonos celulares.

En relación al animal hallado, el Ministerio de Ambiente determinó su traslado al Parque Lecocq, donde será sometido a controles veterinarios para evaluar su estado de salud. Luego de esa instancia, está previsto que sea reubicado en el Parque Talice, ubicado en el departamento de Flores.

Temas

Te puede interesar