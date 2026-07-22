Gran operativo en Peñarol: siete detenidos, drogas, armas y dinero

También fueron encontrados dos armas de fuego, más de un centenar de cartuchos de diferentes calibres —entre ellos 9 mm y calibre 32—, una camioneta, $47.710 uruguayos, US$ 6.540, diez teléfonos celulares, dos drones, un DVR y varias piezas de joyería.

Uno de los allanamientos tuvo además una particularidad: los efectivos encontraron un ejemplar hembra de mono capuchino, una especie silvestre que no es autóctona del país. Ante esa situación, se dio intervención al Ministerio de Ambiente para su retiro y evaluación.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 3° Turno, que ordenó su traslado a la sede judicial, además de disponer pericias sobre las sustancias incautadas, análisis balísticos de las armas encontradas y el estudio de los teléfonos celulares.

En relación al animal hallado, el Ministerio de Ambiente determinó su traslado al Parque Lecocq, donde será sometido a controles veterinarios para evaluar su estado de salud. Luego de esa instancia, está previsto que sea reubicado en el Parque Talice, ubicado en el departamento de Flores.