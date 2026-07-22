La Policía realizó cinco allanamientos simultáneos en el barrio Peñarol que terminaron con siete personas detenidas, dos requeridos por la Justicia ubicados y la incautación de drogas, armas, dinero y otros elementos. La información fue difundida por el Ministerio del Interior, que indicó que el procedimiento se llevó adelante tras tareas de inteligencia para identificar puntos de venta de estupefacientes y a sus responsables.
tráfico de estupefacientes
Gran operativo en Peñarol: siete detenidos, drogas, armas y dinero
Las actuaciones fueron realizadas tras tareas de inteligencia para desarticular bocas de venta de drogas, informó el Ministerio del Interior.