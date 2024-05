Legítima Defensa conmemoró un nuevo aniversario

El recuerdo de Zelmar

Tras haber reproducido en el teatro un video homenaje al fallecido senador frenteamplista Zelmar Michelini, su hijo Rafael dijo que luego del ataque a su familia empezó a “descubrir” un mundo distinto y que la vida le había dado “una trompada”.

Posteriormente, Michelini junto a Grille y el periodista Victor Hugo Abelando recordaron el paso de Zelmar por la política uruguaya y tu traspaso del Partido Colorado a filas del recién fundado Frente Amplio (FA).

La izquierda sindicalista en Uruguay

El tercer bloque de Legítima Defensa consistió en un encuentro entre la presidenta del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Florencia Leymonie, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) Sergio Sommaruga y la periodista Georgina Mayo.

Leymonie hizo referencia a la recién aprobada Ley de Medios, la cual se trató de forma “grave y urgente” sin pasar previamente por comisión.

“A esta altura sorpresa no hay, digo esto porque desde que asumió este Gobierno hay un conjunto de elementos para desmantelar a Antel en pos de los privados”, sostuvo la presidenta de SUTEL.

Por su parte, Sommaruga sostuvo que “es necesario” valorizar el “sistema inmunológico” que tiene el pueblo uruguayo para defenderse y luchar por su salud.

“La lucha por los derechos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo es consustancial al movimiento sindical, al igual que es consustancial al movimiento sindical la lucha por la libertad”, manifestó el presidente del SINTEP.

La nueva camada de políticos jóvenes

El cuarto bloque del programa aniversario de Legítima Defensa consistió en un encuentro en donde se destacó a políticos jóvenes: la edila del Frente Amplio Patricia Soria, Florencia Astori, el economista Mauricio De Rosa y el sociólogo Juan Pablo Labat.

En relación a las juventudes, Astori dijo que es importante “valorar” el entusiasmo y capacidad de las mismas para militar a favor de diversas causas.

“Es muy importante que todo el sistema político empiece a generar espacios de transformaciones para habilitar caminos en cuanto a la toma de decisiones para los jóvenes”, sostuvo Astori.

En tanto, Soria manifestó que Zelmar Michelini, a quien se le homenajeó previamente, fue “un valiente” que llegó al Frente Amplio desde el Partido Colorado.

“No puedo dejar de hacer esa reflexión personal, porque venimos del Partido Colorado, de militar allí el batllismo, uno que no encontramos y no pudimos ejercer porque no había espacio”, expresó Soria.

Señaló que cuando salía a militar en las calles, se encontraba al “pueblo frenteamplista” levantando las banderas del viejo batllismo.

“Hicimos nuestro duelo, nos fuimos del Partido Colorado y estamos acá [en referencia al FA], en donde está el batllismo radical, ese que es el escudo de los más débiles”, reflexionó.

En la misma línea, Labat dijo que es necesario consolidar un “tercer batllismo” de larga duración.

“No podemos ir por un nuevo gobierno progresista, sino que hay que ir a un nuevo ciclo progresista, que tiene que ser de tres o cuatro gobiernos más, si se quiere rescatar a este país de otros destinos en forma segura”, sostuvo.

Por otro lado, De Rosa expresó que Uruguay es un país “terriblemente desigual”. “Los Gobiernos del FA lograron bajar muchísimo la desigualdad, pero Uruguay sigue siendo desigual y esta debe ser una de las cosas que oriente la acción”, consideró.

