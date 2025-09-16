Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like ChatGPT | inteligencia artificial | OpenAI

Qué le pedimos al bot

ChatGPT: de herramienta laboral a confidente personal

Un informe de OpenAI revela cómo cambió el uso de la inteligencia artificial en tan solo tres años.

ChatGPT

ChatGPT

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Parece que lleva décadas entre nosotros, pero la inteligencia artificial generativa apenas se volvió masiva en noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT y revolucionó la manera en que millones de personas interactúan con una computadora. Desde entonces, el crecimiento ha sido vertiginoso y la competencia entre empresas tecnológicas, feroz.

Tres años después, OpenAI difundió un informe de 64 páginas que analiza cómo usan los usuarios esta herramienta y cómo evolucionaron las tendencias de diálogo. Los resultados muestran que, si en un inicio ChatGPT se empleaba sobre todo con fines técnicos y laborales, hoy los usos personales dominan la escena.

El salto de lo laboral a lo personal

Según el reporte, en junio de 2024 el 53 % de los mensajes no estaban vinculados al trabajo. Un año después, ese número trepó al 73 %. Las conversaciones más frecuentes giran en torno a orientación práctica, búsqueda de información y escritura, que en conjunto representan el 77 % del total.

El estudio también destaca que un 5 % de los intercambios se relaciona con la expresión personal y emocional, lo que posiciona al chatbot no solo como un asistente de tareas, sino también como un espacio de desahogo o compañía.

En el terreno estrictamente laboral, la escritura es la función más solicitada, con un 40 % de los mensajes, seguida por la orientación práctica (24 %). En cambio, la asistencia técnica perdió terreno: pasó del 18 % en julio de 2024 a poco más del 10 % en julio de 2025.

Qué le pedimos al bot

Al profundizar en los pedidos de escritura, predominan cinco categorías: edición, escritura personal, traducción, resúmenes y escritura de ficción. Mientras las tres primeras implican modificar textos provistos por el usuario, las otras dos demandan la generación de material completamente nuevo.

La educación también aparece como un campo clave: el 10,2 % de los mensajes son solicitudes de tutoría o enseñanza, y otro 8,5 % corresponde a consejos generales en diversos temas.

En cuanto a la forma de interacción, el 49 % de los mensajes son preguntas, el 40 % pedidos de tareas y solo el 11 % simples expresiones.

Una herramienta cada vez más diversa

El informe señala que las brechas de uso por género se achicaron significativamente. En enero de 2024, apenas el 37 % de los usuarios tenían nombres femeninos; para julio de 2025, esa proporción superó la mitad, con un 52 %.

El alcance global también se amplió. OpenAI subraya que ChatGPT creció de manera acelerada en países de ingresos bajos y medios, donde la adopción fue cuatro veces superior a la registrada en países de mayores ingresos.

De novedad a hábito cotidiano

Lo que comenzó como una curiosidad tecnológica se consolidó como una herramienta transversal: de la oficina al hogar, de la escritura profesional a los consejos personales. ChatGPT ya no es solo un asistente, sino una presencia constante en la vida digital de millones de personas en todo el mundo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar