¿Cuánto vale un casamiento?: rechazó ir a la boda de su mejor amigo por el precio de la "invitación"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cavenaghiulises/status/2049163452288033260?ref_src=twsrc%5Etfw&partner=&hide_thread=false Se casa mi mejor amigo y me "invitó" al casorio: $90000 la tarjeta.



Si voy con Agus son $180000, literal hacemos varias cosas con esa guita.



Ya le dije que no vamos.



Más allá del dinero, si querés hacer una joda, tenés que hacerlo con tus propios recursos, no que te financien… — Ulises Cavenaghi (@cavenaghiulises) April 28, 2026

La publicación acumuló más de 3.000 comentarios y superó los 11.000 “me gusta”. Por un lado, quienes apoyaron su postura consideraron inapropiado trasladar el costo de una fiesta a los asistentes. “Si no podés pagar tu casamiento, mejor no hacerlo”, sintetizó uno de los usuarios.

Equilibrar gastos

En contraste, otros defendieron el cobro de la tarjeta como una práctica extendida que busca equilibrar gastos. Argumentaron que asistir implica consumir servicios —comida, bebida, música y atención— y que es razonable compartir ese costo. “Está bien cobrar, el tema es cuánto”, plantearon.

También hubo cuestionamientos más personales. Algunos consideraron que el vínculo de amistad debía estar por encima del dinero. “Podés no estar de acuerdo, pero si es tu mejor amigo, tendrías que ir igual”, fue una de las respuestas más repetidas.

Ante la repercusión, el protagonista del posteo volvió a intervenir para aclarar su decisión. Explicó que su situación económica actual influyó en la elección: “Si estuviera más sobrado, iría, aunque no esté de acuerdo en pagar una ‘invitación’. Pero hoy priorizo a mi hijo y a mi familia”.

El caso reavivó una discusión más amplia sobre las nuevas dinámicas sociales en torno a los eventos, el costo de la vida y el peso de las expectativas en los vínculos personales. Entre la tradición y la realidad económica, la pregunta quedó abierta ¿hasta dónde llega el compromiso cuando hay dinero de por medio?.