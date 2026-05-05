¿Cuánto vale un casamiento?: rechazó ir a la boda de su mejor amigo por el precio de la "invitación"

Una publicación en la red social X convirtió una decisión personal en un debate público que expuso tensiones cada vez más frecuentes, el costo de los eventos sociales y los límites de la amistad. Un joven argentino contó que decidió no asistir al casamiento de su mejor amigo debido al valor de la tarjeta, y su planteo rápidamente se viralizó.
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“Se casa mi mejor amigo y me ‘invitó’ al casorio: $90.000 la tarjeta. Si voy con Agus son $180.000, literal hacemos varias cosas con esa guita. Ya le dije que no vamos”, escribió el usuario, generando miles de reacciones en pocas horas.
Sin embargo, el foco de la discusión no quedó únicamente en el monto. El joven cuestionó la lógica detrás de este tipo de celebraciones: “Más allá del dinero, si querés hacer una joda, tenés que hacerlo con tus propios recursos, no que te financien tus ‘invitados’”.
La publicación acumuló más de 3.000 comentarios y superó los 11.000 “me gusta”. Por un lado, quienes apoyaron su postura consideraron inapropiado trasladar el costo de una fiesta a los asistentes. “Si no podés pagar tu casamiento, mejor no hacerlo”, sintetizó uno de los usuarios.
Equilibrar gastos
En contraste, otros defendieron el cobro de la tarjeta como una práctica extendida que busca equilibrar gastos. Argumentaron que asistir implica consumir servicios —comida, bebida, música y atención— y que es razonable compartir ese costo. “Está bien cobrar, el tema es cuánto”, plantearon.
También hubo cuestionamientos más personales. Algunos consideraron que el vínculo de amistad debía estar por encima del dinero. “Podés no estar de acuerdo, pero si es tu mejor amigo, tendrías que ir igual”, fue una de las respuestas más repetidas.
Ante la repercusión, el protagonista del posteo volvió a intervenir para aclarar su decisión. Explicó que su situación económica actual influyó en la elección: “Si estuviera más sobrado, iría, aunque no esté de acuerdo en pagar una ‘invitación’. Pero hoy priorizo a mi hijo y a mi familia”.
El caso reavivó una discusión más amplia sobre las nuevas dinámicas sociales en torno a los eventos, el costo de la vida y el peso de las expectativas en los vínculos personales. Entre la tradición y la realidad económica, la pregunta quedó abierta ¿hasta dónde llega el compromiso cuando hay dinero de por medio?.