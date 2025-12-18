Culto Café invirtió US$ 1 millón en su expansión regional y abrirá un nuevo local en Montevideo

Expansión en Brasil con socios locales

La llegada a Brasil se realizó mediante asociaciones estratégicas con emprendedores locales. “La expansión se pensó desde una mirada latinoamericanista, asociándonos con personas que lideran proyectos de alto calibre en Brasil y con quienes podemos construir una red regional alrededor del café de especialidad”, afirmó Gallo.

El CEO señaló que el objetivo es consolidar comunidades locales en torno a la marca y generar una plataforma de crecimiento sostenido en el mercado brasileño, que consideran clave para el desarrollo de Culto Café en la región.

Tecnología como eje del modelo de negocio

Gallo remarcó que la propuesta de Culto Café combina producto, comunidad y tecnología. En ese sentido, destacó que la empresa cuenta con un equipo interno de desarrolladores y herramientas digitales propias. “Tenemos un barista digital llamado Charlie, que funciona con inteligencia artificial y permite a los clientes seguir pedidos, gestionar sus suscripciones y recibir recomendaciones personalizadas para preparar café en casa”, explicó.

La integración tecnológica permite, además, optimizar la producción, la logística y la experiencia del cliente, configurando —según el CEO— un diferencial competitivo dentro del mercado de cafés de especialidad.

Sostenibilidad y nuevo formato en Montevideo

En paralelo, Gallo subrayó el compromiso de la marca con la sostenibilidad y el comercio directo. “Trabajamos con pequeños productores de café orgánico y agroforestal en distintos países de Latinoamérica, priorizando relaciones a largo plazo y prácticas responsables”, indicó.

El nuevo local de Punta Carretas será, según adelantó, un formato innovador para el mercado uruguayo. “Es un espacio totalmente abierto a la calle, con una propuesta arquitectónica que integra barra, mesas y ciudad, inspirada en la experiencia urbana que vimos en Brasil”, señaló.