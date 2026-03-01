Hacete socio para acceder a este contenido

Política

declaración

PCU repudia bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán: "La violencia no traerá paz"

El Partido Comunista de Uruguay rechazó el ataque a Irán, cuestionó a Estados Unidos y llamó a resolver los conflictos “con apego al derecho internacional”.

Comunistas condenan los bombardeos y reclaman la paz.
Por Fabián Tapia

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) expresó su rechazo a los bombardeos realizados por Estados Unidos y el Estado de Israel contra la República Islámica de Irán y sostuvo que la ofensiva militar afecta los intentos de resolución diplomática entre países.

En su declaración, el PCU afirmó que el ataque “echa por tierra todos los intentos por resolver la controversia entre naciones de manera pacífica, con apego al derecho internacional”. Además, señaló que “EEUU demuestra su desprecio por normas básicas del derecho internacional como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la igualdad entre estados” y cuestionó la doctrina de los “ataques preventivos”.

El texto también enmarca el conflicto en la historia de intervenciones en Medio Oriente y sostiene que la región ha sido tratada “como botín desde hace siglos por los distintos imperialismos”. En esa línea, afirma que “a nadie escapa que el verdadero interés de EEUU es el petróleo, así como la estratégica ubicación de ese territorio”.

PCU por la paz

La declaración vincula el episodio con otros hechos internacionales recientes y plantea que “se ha consolidado una inhumana forma de hacer política internacional, que no es otra cosa que la imposición de la ley del más fuerte”.

El PCU reafirma en el comunicado su “antiimperialismo y su internacionalismo”, así como su postura “en favor de la paz, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”. En ese marco, sostiene que “los problemas dentro de los países y entre los Estados no se resuelven a misilazos, sino con los pueblos tomando su destino en sus propias manos”.

Solidaridad

También expresa solidaridad con la población civil afectada y menciona “las familias de las niñas iraníes asesinadas en el bombardeo a su escuela en la ciudad de Minab”. En ese punto, afirma que “nada puede justificar el asesinato de niñas y niños, cuya protección es una obligación establecida en el derecho internacional en caso de conflictos armados”.

Finalmente, el partido señala que continuará impulsando, “junto al Frente Amplio y el movimiento popular, iniciativas en favor de la paz, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y contra las acciones criminales del imperialismo”.

Dejá tu comentario

