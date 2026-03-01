PCU repudia bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán: "La violencia no traerá paz"

PCU por la paz

La declaración vincula el episodio con otros hechos internacionales recientes y plantea que “se ha consolidado una inhumana forma de hacer política internacional, que no es otra cosa que la imposición de la ley del más fuerte”.

El PCU reafirma en el comunicado su “antiimperialismo y su internacionalismo”, así como su postura “en favor de la paz, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”. En ese marco, sostiene que “los problemas dentro de los países y entre los Estados no se resuelven a misilazos, sino con los pueblos tomando su destino en sus propias manos”.

Solidaridad

También expresa solidaridad con la población civil afectada y menciona “las familias de las niñas iraníes asesinadas en el bombardeo a su escuela en la ciudad de Minab”. En ese punto, afirma que “nada puede justificar el asesinato de niñas y niños, cuya protección es una obligación establecida en el derecho internacional en caso de conflictos armados”.

Finalmente, el partido señala que continuará impulsando, “junto al Frente Amplio y el movimiento popular, iniciativas en favor de la paz, la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y contra las acciones criminales del imperialismo”.