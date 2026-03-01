Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Oriente Medio |

por la guerra

Atenti: los precios mundiales del petróleo suben entre 9 y 10%

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron un ataque conjunto a gran escala contra Irán alegando las amenazas que implica el programa nuclear iraní.

Petróleo al alza.
Los precios mundiales del petróleo están aumentando entre un 9% y un 10% en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, según los datos bursátiles.

A las 23.03 GMT del domingo, los futuros del crudo de la marca Brent, el de referencia en Europa, con entrega en mayo, crecieron un 10,4%, hasta los 80,03 dólares por barril, por primera vez desde el 23 de junio de 2025.

A su vez, los futuros del petróleo estadounidense WTI, con entrega en abril, también registraron un avance, del 9,43%, alcanzando los 74,9 dólares por barril.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto a gran escala contra Irán –el segundo en menos de un año y en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán–, alegando otra vez las amenazas que implica el programa nuclear iraní.

Ataques y petróleo

En los ataques del sábado murieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Ya en el primer día, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel, además de atacar bases militares de EEUU en varios países de Oriente Medio. Tras confirmarse la muerte del ayatolá Jameneí, el CGRI anunció el comienzo de "la operación ofensiva más brutal" en la historia de las Fuerzas Armadas de Irán contra Israel y las bases estadounidenses.

Según los datos de la Media Luna Roja iraní, los ataques de EEUU e Israel contra Irán han dejado más de 200 muertos y unos 750 heridos.

(Sputnik)

