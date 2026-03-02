Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Asamblea General | Rivera

Será a las 18:30

A un año de asumir el gobierno, Orsi rinde cuentas ante la Asamblea General

Orsi hará un balance del primer año y las proyecciones del segundo; además, anunciará la creación de una zona franca industrial en Rivera.

Orsi hablará hoy ante la Asamblea General.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Este domingo 1º de marzo se cumplió un año desde que Yamandí Orsi asumió como presidente de la República en 2025. El lunes, frente a la Asamblea General, será el momento en el que el mandatario, en representación del equipo que encabeza, rinda cuentas sobre su gobierno y proyecte.

Bajo la reiterada consigna de “la revolución de las cosas simples”, está previsto que el mandatario envíe en la tarde de este lunes un mensaje a la ciudadanía sobre “todo lo que se viene por delante”, con el propósito de “proyectar la idea de futuro”, según adelantó la semana pasada el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani.

Según se supo, Orsi y su equipo están trabajando desde hace una semana y media en la elaboración del discurso, con base en una serie de informes presentados por los ministerios. El equipo de comunicación intervino para ajustar la forma del discurso y “traducirlo” para una audiencia amplia; se prevé que dure entre 35 y 45 minutos.

Entre un balance del primer año y las proyecciones del segundo -técnicamente al presidente le corresponde informar a la Asamblea General “sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención”-, se prevé que Orsi haga mención a las 63 prioridades que se fijó el gobierno en el primer Consejo de Ministros.

El mandatario destacará que la mayoría de los compromisos asumidos en la campaña electoral se cumplieron o están en vías de cumplirse. No obstante, la oratoria no se limitará a enumerar logros de su primer año de gobierno, sino que será “una oportunidad para marcar el rumbo”, con una mirada “más prospectiva que retrospectiva”. Orsi destacará especialmente la aprobación del presupuesto quinquenal sin mayorías parlamentarias propias, y agradecerá el apoyo de la mayoría de los partidos políticos.

Los anuncios del presidente

El presidente hará algunos anuncios. Entre ellos, se referirá a la concreción de la creación de una zona franca industrial en Rivera, proyecto que sobre fines del año pasado estaba siendo considerado por la Dirección Nacional de Zonas Francas. Además, se prevé que haya referencias al Plan Nacional de Seguridad Pública y a los avances en relación al Diálogo Social; también hablará del agua potable, de la vivienda y de la producción.

Uno de los principales temas que hasta la noche del domingo se seguían evaluando es el énfasis a las acciones que tomó la actual administración que apuntaron a revertir medidas del gobierno de Lacalle Pou, como la renegociación del acuerdo por el proyecto Neptuno o la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la construcción de las patrulleras oceánicas. Desde el equipo del presidente no se evaluaba conveniente extenderse demasiado en estos puntos, teniendo en cuenta que Orsi hablará ante un Parlamento en el que estarán representados todos los partidos desde un lugar “institucional, no una tribuna partidaria”. “Va a cuidar mucho el clima político”, aseguraron desde el gobierno. Se hará una mención, pero será algo lateral.

