¿El fin de la soledad? Presentan robots humanoides que prometen compañía las 24 horas

La frontera entre la ciencia ficción y la vida cotidiana volvió a reducirse. La empresa china UBTech presentó en Shenzhen una nueva generación de robots hiperrealistas equipados con inteligencia artificial y diseñados para brindar apoyo emocional y compañía durante las 24 horas del día.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La presentación se desarrolló en un escenario futurista acompañado por la música del DJ noruego Alan Walker, donde los asistentes pudieron observar de cerca a los robots humanoides capaces de conversar, escuchar preocupaciones y adaptarse a las necesidades emocionales de sus usuarios.
Para combatir la soledad
El modelo estrella, denominado U1, es definido por la compañía como "el primer robot humanoide a tamaño real del mundo con apariencia ultrarrealista". Según sus desarrolladores, el androide está pensado para combatir la soledad y ofrecer una presencia constante en el hogar.
Con una autonomía de hasta cuatro horas, el robot puede detectar señales de cansancio o estrés y responder con palabras de apoyo. Además, aprende progresivamente sobre los hábitos y preferencias de la persona con la que convive, mejorando la interacción con el paso del tiempo.
Entre sus capacidades se encuentran mover la cabeza, los ojos y la boca para generar expresiones más naturales, recordar la toma de medicamentos, advertir sobre posibles problemas de salud e incluso sugerir opciones de vestimenta.
UBTech apunta especialmente a dos grupos, las personas que viven solas y la creciente población de adultos mayores en China, sectores que, según la empresa, presentan una elevada necesidad de compañía y apoyo emocional.
Precio de los androides
Los androides están disponibles en versiones masculina y femenina y pueden personalizarse para parecerse a un familiar, una celebridad o incluso a un personaje ficticio. Sus diseños incluyen distintas apariencias y estilos de vestimenta.
La empresa aclara, sin embargo, que no se trata de asistentes domésticos tradicionales ni de compañeros para relaciones íntimas. Los robots no cocinan, no limpian y tampoco están concebidos para funciones sexuales.
El elevado precio es otra de las barreras para su expansión. Los modelos más básicos parten de unos 12.000 dólares, mientras que las versiones más avanzadas pueden superar los 145.000 dólares.
¿Dependencia afectiva?
La llegada de estos "compañeros emocionales" también despertó críticas relacionadas con la dependencia afectiva y la privacidad de los usuarios. UBTech asegura que toda la información recopilada estará cifrada y no será utilizada para entrenar sistemas de inteligencia artificial.
China se ha convertido en el principal actor mundial en el desarrollo de robots humanoides. La robótica figura entre las industrias estratégicas del país para el período 2026-2030 y el mercado continúa creciendo a gran velocidad.
Según estimaciones de Morgan Stanley, el sector chino de robots humanoides podría mover unos 2.000 millones de dólares este año y alcanzar los 15.000 millones hacia el final de la década, impulsado por una demanda que ya no busca solo máquinas que trabajen, sino también máquinas capaces de acompañar.