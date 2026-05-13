Trump llegó a China para reunión cumbre con Xi Jinping

El jueves, el presidente chino, Xi Jinping, recibirá a Trump en el Gran Salón del Pueblo. Allí, sostendrán un encuentro bilateral y, después de la reunión, participarán en un banquete oficial.

Visita por temas comunes

Xi Jinping y Trump, mantendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre cuestiones de importancia asociadas con las relaciones entre ambos países, así como con la paz y el desarrollo mundiales, según dijo hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa habitual al ser preguntado sobre la próxima visita de Estado de Trump a China, prevista del 13 al 15 de mayo, que será la primera de un mandatario estadounidense al país asiático en nueve años.

Diplomacia estratégica

La vez más reciente en que Xi y Trump se reunieron fue en octubre de 2025 en Busan, República de Corea. La diplomacia entre jefes de Estado desempeña un papel estratégico e irremplazable como guía en las relaciones chino-estadounidenses, indicó el vocero.

Al día siguiente, a las 11:30 posarán juntos para los fotógrafos. Luego compartirán un té a las 11:40 y un almuerzo bilateral a las 12:15. Tras dichas actividades, Trump regresará a Washington.

La anterior visita de Trump a China tuvo lugar del 8 al 11 de noviembre de 2017, durante su primer mandato. Joe Biden, cuando ejercía como presidente de EEUU, no visitó China.

(En base a Sputnik y Xinhua)