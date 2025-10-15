Hacete socio para acceder a este contenido

La "tanga peluda": Kim Kardashian lanza bombachas con vello púbico falso

La empresaria Kim Kardashian presentó una nueva línea de ropa interior de su marca SKIMS con “vello púbico sintético”.

 Kim Kardashian
Kim Kardashian volvió a hacerlo. Cuando parecía que ya no había manera de sorprender, su marca SKIMS lanzó una línea de bombachas con vello púbico sintético. El modelo, bautizado Faux Hair Micro String Thong, es un tanga de malla transparente con mechones de vello artificial en la parte frontal.

Está disponible en doce tonos y texturas, del rubio al negro, del lacio al rizado, para imitar distintas apariencias naturales, por unos 32 dólares.

La campaña se presentó con estética de show televisivo de los años 70 y un eslogan irónico: “Does the carpet match the drapes?” (“¿El vello combina con el cabello?”).

Kim Kardashian viral

El lanzamiento no tardó en viralizarse. En X (ex Twitter) y TikTok, los comentarios oscilaron entre la incredulidad y el humor:

“¿Quién pidió esto?”

“Estoy llamando a la ONU”

“Kim Kardashian se superó a sí misma”.

Otros, en cambio, celebraron el gesto como una provocación inteligente, un producto que, bajo la apariencia de chiste, reivindica el vello corporal femenino en una cultura que lleva décadas borrándolo de la estética dominante.

Medios como People, Page Six y The Daily Beast confirmaron que algunos modelos ya se agotaron, prueba de que, más allá de la burla, el producto funciona como curiosidad coleccionable o símbolo de tendencia.

Moda, tabú y negocio

La “tanga peluda”

La provocación como estrategia

En tiempos de saturación visual, la provocación sigue siendo la herramienta más eficaz del marketing. Kim Kardashian lo sabe: cada polémica se traduce en visibilidad, tráfico y ventas. Durante años, la industria de la belleza impuso la depilación como norma. Traer el vello de vuelta —aunque sea sintético— puede leerse como un gesto simbólico: exponer lo que el canon escondió.

