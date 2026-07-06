La vengativa Wanda contrató a la mujer con la que Icardi engañó a la China

Portazo en Nordelta

El escándalo del boliche se trasladó de inmediato a la residencia que compartían en el exclusivo barrio cerrado de Nordelta. Tras el hallazgo de presuntos mensajes comprometedores en el teléfono del jugador, la discusión escaló a niveles alarmantes.

Testigos del country describieron gritos e insultos que terminaron con una decisión drástica: la China Suárez armó las valijas de urgencia, tomó a sus hijos y abandonó la propiedad para refugiarse en su casa del country San Jorge, marcando una separación que muchos allegados tildan de irreversible.

La jugada maestra de Wanda Nara

Lejos de mantenerse al margen, Wanda Nara movió sus fichas con precisión quirúrgica para asestar un golpe letal a su eterna rival. A través de su agencia, Wanda Entertainment, la empresaria contrató de forma oficial a Ekaterina Ojeda, convirtiéndose en la representante legal de la presunta amante de Icardi.

A la par de este movimiento comercial, Nara arremetió con declaraciones destructivas respecto a la economía de la actriz: "Es lógico que viva de Mauro. Mauro la banca a ella, a su madre y a sus hijos", disparó sin piedad. Además, reveló que la China había negociado con sus ex, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, la quita de las cuotas alimentarias de sus hijos a cambio de que le permitieran mudarse de forma definitiva a Turquía con el futbolista. Una estrategia que hoy, con la separación en puerta, ha quedado completamente pulverizada.

Icardi ataca sacado

Completamente sobrepasado por la filtración de la mudanza y las acusaciones, Mauro Icardi optó por el contraataque digital. En una serie de publicaciones cargadas de violencia verbal, apuntó directamente contra la panelista Yanina Latorre, llamándola "payaso", "pobre mujer" y "cornuda". A pesar de que los hechos demuestran lo contrario, el delantero insiste en que "no hay nada" y que se trata de un invento de la prensa, en un intento desesperado por contener los daños de un escándalo que ya se le fue por completo de las manos.

El supuesto amante

Además en las últimas horas se rumoreó que existe un romance oculto entre la China Suárez y el piloto de automovilismo Franco Deambrosi. En medio de los rumores de una fuerte crisis entre la actriz y Mauro Icardi, el piloto de Turismo Carretera rompió el silencio en las últimas horas y admitió de manera contundente el vínculo sentimental: "Es verdad. Pasó. Estuvimos".

Según los datos que trascendieron, la historia de amor se habría encendido en 2024 tras coincidir en las grabaciones de la serie En el barro, donde Deambrosi tuvo una participación especial. Si bien el corredor prefirió no profundizar en fechas exactas para evitar meterse en "quilombos" mediáticos, aclaró que la relación no llegó a formalizarse con un título y que sucedió cuando ambos estaban solteros, ubicándose en la línea temporal de la actriz entre su viejo affaire con Franco Colapinto y el posterior inicio de su relación con el futbolista.